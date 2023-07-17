В "Лужниках" пройдет экскаватор-шоу в рамках Московского урбанистического форума

Выступления смогут увидеть все желающие.



Выступления будут проходить по пятницам и воскресеньям с 1 августа по 10 сентября. Машинист ПАО "МОЭК" покажет мастерство управления многотонным экскаватором-погрузчиком.

Посетители увидят, как машинист открывает ковшом бутылку воды и разливает ее по стаканам. Он закроет спичечный коробок зубом ковша и опустит груз на цепи в узкую трубку.

Специалисты "МОЭК" постоянно участвуют в профессиональных конкурсах и демонстрируют мастерство управления коммунальной техникой.

Также посетители "Лужников" смогут увидеть коммунальную технику, которую ежедневно используют столичные службы. Комплекс городского хозяйства продемонстрирует 90 единиц техники.

Площадки Московского урбанистического форума – 2023 разместятся в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", Гостином Дворе и Центральном выставочном зале "Манеж".

В олимпийском комплексе откроется 30 тематических пространств общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Посетителям расскажут о результатах и планах развития Москвы. С 4 августа по 8 сентября в "Лужниках" пройдет марафон тренировок под руководством известных спортсменов.