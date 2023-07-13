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За неделю фестиваль "Вкусы России" посетили 1,2 миллиона человек – Собянин

За неделю фестиваль "Вкусы России" посетили 1,2 миллиона человек – Собянин
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Главная площадка расположена у стен Кремля.

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетили площадку фестиваля на переходе от площади Революции к Манежной площади. Градоначальник напомнил, что мероприятие проводится уже второй раз.

"Практически из всех регионов страны — 70 регионов — более 300 разных брендов", – уточнил мэр.

Для фестиваля оборудовали 26 площадок в разных районах столицы. Мероприятие призвано продемонстрировать разнообразие гастрономической культуры России и поддержать производителей в регионах.

На площадках фестиваля можно попробовать угощения со всей страны: краснодарские стейки, бурятские буузы, бургеры из воронежской говядины, морепродукты и многое другое.

На Манежной площади работают павильоны Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Якутии. Посетители могут приобрести олюторскую сельдь, иван-чай с сушеными ягодами, живой шоколад, специи из мха, строганину и другие продукты.

В июне на 26 столичных площадках состоялась "Рыбная неделя". Специальное меню для посетителей разработали 300 ресторанов.

13 июля 2023, 14:00
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Страница Сергея Собянина "ВКонтакте"✓ Надежный источник

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