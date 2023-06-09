Собянин рассказал о масштабной программе празднования Дня России в Москве

Для жителей и гостей столицы подготовили более 100 мероприятий.



Накануне праздника и 12 июня во всех округах Москвы пройдут официальные и неофициальные мероприятия. О программе празднования рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В музее-заповеднике "Коломенское" состоится музыкальный фестиваль "Россия" с постановками, мастер-классами, хороводами и другими активностями. Мероприятие завершится "Танцевальным калейдоскопом" от Московского государственного академического театра танца "Гжель".

Киномарафон от Москино "Они сражались за Родину" пройдет в парке Зарядье. В программу вошли восемь фильмов: "Александр Невский", "Суворов", "Чапаев" и другие картины из золотого фонда отечественного кино. Показы пройдут 12, 16, 17 и 18 июня после заката.

На ВДНХ с 8 по 11 июня проходит туристический форум "Путешествуй!". Запланированы выступления кавер-групп и этнических коллективов, мастер-классы.

С 10 по 12 июня в павильонах и на экоферме на ВДНХ состоятся экскурсии, тематические кинопоказы, лекции и мастер-классы.

В Парке Горького и "Музеоне" запланирована лекционная, театральная, музыкальная и экскурсионная программа. 12 июня в "Музеоне" состоится фестиваль национальностей.

Традиционно пройдет фестиваль "Времена и эпохи". Он посвящен важнейшим событиям в российской истории.

"Развлекательные и образовательные программы для всех возрастов подготовили библиотеки, культурные центры и школы искусств. Посетителей ждут концерты, квесты и викторины", – подчеркнул Собянин.