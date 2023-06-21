Собянин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей в Москве

В столице действует единый центр поддержки мобилизованных и их семей.



Сергей Собянин указал на важность общения с людьми, которые нуждаются в поддержке. Это необходимо, чтобы узнать их проблемы и сделать все, чтобы их решить, рассказал мэр Москвы.

"После объявления мобилизации было много идей, как лучше всего помочь участникам СВО и их семьям. И оказалось, что главное – это личное, непосредственное общение», – заявил градоначальник в интервью "Комсомольской правде".

Собянин отметил, что ребенку могут найти детский сад поближе к месту жительства семьи, обеспечить надежный уход за пожилыми родственниками. Специалисты социальных служб помогают оформить льготы и собрать документы.

Единый центр поддержки семей мобилизованных открылся в феврале 2023 года. Он расположен по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2.