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Вторник 13 июня

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Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости "Моя карьера"

Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости "Моя карьера"
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Помощь в поиске работы и открытии собственного дела получили более 52 тысяч москвичей.

Центру службы занятости "Моя карьера" исполнилось четыре года. За это время профессиональную помощь получили более 52 тысяч горожан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Из них нашли работу почти 28 тысяч москвичей, более трех тысяч начали свое дело", – уточнил градоначальник.

В центре работают карьерные эксперты и консультанты. Они сопровождают соискателей на всех этапах – от составления резюме до поддержки на время испытательного срока.

Специалисты помогают людям с особыми потребностями. Это москвичи старшего возраста, женщины с маленькими детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с низкими доходами.

Для женщин с маленькими детьми создана программа "Мама работает". Благодаря экспертам центра работу нашли более четырех тысяч москвичек.

Программа "Прокачай карьеру" создана для молодежи. Для них проходят занятия по профессиональной ориентации, тренинги и открытые отборы, встречи с работодателями.

На соискателей старшего поколения рассчитан проект "5.0". Кандидатам помогают адаптироваться к новым условиям рынка труда и повысить компетенции. Устроиться на работу и открыть дело смогли четыре тысячи человек.

Мэр Москвы ранее одобрил пять проектов в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Будет создано более 500 рабочих мест.

13 июня 2023, 13:07
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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