Растим в себе здоровый эгоизм! 5 советов от психолога

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Понедельник 17 апреля

04:15Растим в себе здоровый эгоизм! 5 советов от психолога 02:08Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм* 00:01"Втыкает свой хоботок": подцепившая юнца 62-летняя Малышева предалась отдыху на природе 22:10Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку 20:06Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги 18:37Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне 17:23SHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу 16:46"Ух и страшнючая": свежее фото Пугачевой без ретуши всполошило народ 16:06Адское пламя охватило лицо кричащей Долиной: Тронуло мгновенно 15:21"Я ее люблю": бывший увел Кудрявцеву у мужа после драки 13:39"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах 12:46"До слез": совместный хит Пугачевой и Урганта вызвал у публики истерику 12:25"Просто кошмар": молодая жена Диброва потеряла ребенка 11:28Вот и все: загулявший на стороне Прилучный бросил жену с малышом 11:08"Невозможно молчать": вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри 08:19Прорыв в медицине: российскими учеными найден метод диагностики рака мозга 06:34Куда сейчас вкладывать деньги: советы бизнесмена 04:30Откуда берутся лишние килограммы – пять неочевидных причин 02:19Причина остаться 00:00Пасха 2023: традиции и запреты в праздник 16 апреля 22:04Сказка в закоулках реальности: музей под открытым небом в столице Марий Эл 20:09Ефремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться 19:40Алчный Малахов спутался с беглецом Милохиным ради наживы 18:20"Просят и молят": раскрыт истинный мотив Урганта после слов о возвращении на Первый канал 18:00"Ничем не могу помочь": раскрывшая душу Орбакайте отлетела после удара наотмашь 17:00Королева умерла: Пугачеву столкнули в пропасть с высокого пьедестала 16:21Настроение прекрасное: стало известно о местонахождении сбежавшей из России Королевой 16:06Семенович отказалась носить нижнее белье: Все продувает 15:10Оголившаяся Муцениеце похвасталась роскошным особняком 14:12"Особенно неожиданно": подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети 13:11Сколько волка не корми: Прилучный вернулся к эскортницам накануне рождения ребенка 12:01"Очень скучаю": Буланова горько разрыдалась из-за болезненной утраты 11:09"Так и не написал": Гагарина заявила о причинах волнующего многих расставания 08:355 шедевров литературы в детективном жанре 06:01Экологичный праздник: в РЭО дали советы по проведению Пасхи 04:19Мода с металлическим отливом: металл в образах 02:23Лук из экокожи 00:15Аналитики подсчитали стоимость продуктов на Пасху 21:57"Никаких доходов не имею": бросивший лишний рот в виде дочери Козловский прилип к Акиньшиной 21:13"Дочка у них": Рудковская и Плющенко ждут третьего ребенка 20:30Может кончить в любой момент: любящий извращения муж Бабкиной дошел до предынфарктного состояния 19:26"Царствие небесное": сгоревшую жену Виторгана оплакивает вся страна 19:00Гастрит: как питаться при воспалении слизистой желудка 18:22"Вторая свадьба": Кабаева рассекретила хоромы в преддверии торжества 18:00Как у Костомарова: сдавшему из-за рака Баскову отрезали самое дорогое 17:40"Цены замрут": экономист Масленников спрогнозировал ситуацию на валютном рынке 17:20Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж 17:00Счастливая мама: 42-летняя Куркова засветила животик перед родами 16:40"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода 16:20Народное средство от накипи в чайнике: Бабушкин секрет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Растим в себе здоровый эгоизм! 5 советов от психолога

Растим в себе здоровый эгоизм! 5 советов от психолога
160
Татьяна Короткова

Татьяна Короткова

 Психолог, сексолог, женский коуч

Многие привыкли думать, что эгоизм – это плохо. Но все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Дело в том, что эгоизм бывает не только "плохим", но и "хорошим". В чем отличие и как развить здоровую любовь к себе? "Вместе с "Дни.ру" объясняет психолог, сексолог и женский коуч Татьяна Короткова.

Чем здоровый эгоизм отличается от нездорового?

Строго говоря, в общем смысле понятие «эгоизм» нельзя считать положительным или отрицательным качеством личности. Все зависит от поведения конкретного человека. Есть два вида эгоизма:

  • Здоровый. В этом случае человек действует с учетом своих интересов, не ущемляя интересы других людей. Он находит баланс между личными желаниями и потребностями окружающих.

  • Нездоровый. При таком поведении человек заботится исключительно о своих потребностях, а интересы окружающих его не интересуют. Такие люди делают то, что им выгодно, даже если это вредит остальным.

Нездоровый эгоизм – это отрицательная черта характера, от которой надо избавляться. А вот здоровая любовь к себе, наоборот, необходима каждому человеку. Это качество позволяет отстаивать личные границы и жить в соответствии с собственными интересами, не причиняя вреда другим людям. Без «хорошего» эгоизма очень сложно стать счастливым и успешным человеком. Постоянно забывать о себе и действовать только в угоду окружающим – это прямой путь к разрушению своей личности и подрыву психического здоровья. Поэтому в жизни крайне важно заботиться о собственных потребностях.

Как развить в себе здоровый эгоизм?

Чтобы стать "здоровым эгоистом", необходимо соблюдать ряд рекомендаций:

1. Научитесь говорить "нет". Если вам не нравится просьба, предложение или сам человек – смело отказывайтесь. Вы не обязаны делать то, что вас не устраивает. Не нужно ломать себя и действовать против своей воли, лишь бы быть удобным для окружающих. Вы всегда можете сказать "нет" без объяснения причин. Это абсолютно нормально. Извиниться нужно только в том случае, если вы ранее уже пообещали что-то сделать, а сейчас отказываетесь. В остальных ситуациях извиняться не требуется.

2. Защищайте личные границы. Если вы научитесь выстраивать личное пространство, окружающие люди не смогут вами манипулировать и использовать в корыстных целях. Вы не обязаны продолжать дискомфортное общение и контактировать с людьми, которые позволяют себе грубость и оскорбления в ваш адрес. Вы можете не отвечать на звонки и сообщения тех людей, с которым не хотите общаться (конечно, за исключением случаев, когда в этом есть острая необходимость). Если близкие люди говорят или делают что-то, что вам не нравится, прямо скажите им об этом и попросите прекратить. Не ждите, пока они сами догадаются, что их поведение вас не устраивает.

3. Проявляйте внимательность по отношению к окружающим. Защищая собственные границы, не забывайте о чувствах и интересах близких людей. Ваш здоровый эгоизм не должен их ранить или причинять вред. Старайтесь учитывать не только свои желания, но и потребности окружающих. Ведь каждому из нас порой бывает нужна помощь, поддержка и забота родных людей.

4. Прислушивайтесь к себе, своим чувствам и желаниям. Принимая любые решения, отталкивайтесь от собственных потребностей. Действуйте таким образом, чтобы жизнь приносила удовлетворение и радость. Не нужно терпеть то, что доставляет дискомфорт. Если вам не нравится текущая работа – увольтесь и найдите более подходящий вариант. Если вы страдаете в отношениях – расстаньтесь с этим человеком без сожаления. Не забывайте баловать себя приятными мелочами, которые приносят удовольствие. Заботьтесь о себе и о своем комфорте – и жизнь станет ярче.

5. Уважайте личные границы других людей. Как известно, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Личные границы есть не только у вас, но и у всех остальных людей. И каждый имеет право жить так, как он хочет. Не заставляйте окружающих поступать именно так, как надо вам – такое поведение уже является нездоровым эгоизмом. Не вмешивайтесь в чужую жизнь, не навязывайте свое мнение и не задавайте лишних некорректных вопросов. Имея свои личные границы, всегда помните о границах окружающих.
17 апреля 2023, 04:15
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Причины и признаки низкой самооценки

Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Tim Hall/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: Rudolf/Arco Images/www.globallookpress.com
Фото: R.M?rzinger/ CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Фото:Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

По теме

Поиск своей внутренней женщины: как не потерять себя в рутинных буднях

Как добиться счастья без страданий?

Народное средство от накипи в чайнике: Бабушкин секрет

Народное средство от накипи в чайнике: Бабушкин секрет
Легкий способ из СССР поможет очистить поверхность. Вместо лимонной кислоты и глицерина можно использовать щадящее народное средство против накипи в чайнике.

Город-призрак в недрах Пермского края стал экскурсионным

Город-призрак в недрах Пермского края стал экскурсионным
Однодневные туры в Губаху стартуют в мае. Северный Урал как туристическое направление все больше интересует любителей мистики.

Тотальный диктант на "5": как повысить уровень грамотности

Тотальный диктант на "5": как повысить уровень грамотности
Никогда не поздно заниматься самообразованием. "Тотальный диктант" – тому подтверждение. Эксперт в области филологии и русского языка Владимир Пахомов, председатель совета "Тотального диктанта", обозначил эффективные способы повысить уровень грамотности.

"Калейдоскоп талантов": москвичей в возрасте от 55 лет приглашают стать звездами сцены

"Калейдоскоп талантов": москвичей в возрасте от 55 лет приглашают стать звездами сцены
В столице пройдет творческий фестиваль. Богатый жизненный опыт — далеко не единственное преимущество представителей старшего поколения.

Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 21 апреля

Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 21 апреля
Самое интересное в столице ТЕАТР"Любовь по Маркесу""Сегодня – да! С этого заклинания в день 90-летия начинается путешествие главного героя, журналиста и скептика, по собственной жизни.

Выбор читателей

15/04СбтЕфремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться 15/04СбтСколько волка не корми: Прилучный вернулся к эскортницам накануне рождения ребенка 16/04ВскSHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу 16/04Вск"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах 16/04Вск"Невозможно молчать": вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри 16/04ВскАдское пламя охватило лицо кричащей Долиной: Тронуло мгновенно