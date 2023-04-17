Растим в себе здоровый эгоизм! 5 советов от психолога

Многие привыкли думать, что эгоизм – это плохо. Но все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.



Дело в том, что эгоизм бывает не только "плохим", но и "хорошим". В чем отличие и как развить здоровую любовь к себе? "Вместе с "Дни.ру" объясняет психолог, сексолог и женский коуч Татьяна Короткова.

Чем здоровый эгоизм отличается от нездорового?

Строго говоря, в общем смысле понятие «эгоизм» нельзя считать положительным или отрицательным качеством личности. Все зависит от поведения конкретного человека. Есть два вида эгоизма:

Здоровый. В этом случае человек действует с учетом своих интересов, не ущемляя интересы других людей. Он находит баланс между личными желаниями и потребностями окружающих.

Нездоровый. При таком поведении человек заботится исключительно о своих потребностях, а интересы окружающих его не интересуют. Такие люди делают то, что им выгодно, даже если это вредит остальным.

Нездоровый эгоизм – это отрицательная черта характера, от которой надо избавляться. А вот здоровая любовь к себе, наоборот, необходима каждому человеку. Это качество позволяет отстаивать личные границы и жить в соответствии с собственными интересами, не причиняя вреда другим людям. Без «хорошего» эгоизма очень сложно стать счастливым и успешным человеком. Постоянно забывать о себе и действовать только в угоду окружающим – это прямой путь к разрушению своей личности и подрыву психического здоровья. Поэтому в жизни крайне важно заботиться о собственных потребностях.

Как развить в себе здоровый эгоизм?

Чтобы стать "здоровым эгоистом", необходимо соблюдать ряд рекомендаций:

1. Научитесь говорить "нет". Если вам не нравится просьба, предложение или сам человек – смело отказывайтесь. Вы не обязаны делать то, что вас не устраивает. Не нужно ломать себя и действовать против своей воли, лишь бы быть удобным для окружающих. Вы всегда можете сказать "нет" без объяснения причин. Это абсолютно нормально. Извиниться нужно только в том случае, если вы ранее уже пообещали что-то сделать, а сейчас отказываетесь. В остальных ситуациях извиняться не требуется.

2. Защищайте личные границы. Если вы научитесь выстраивать личное пространство, окружающие люди не смогут вами манипулировать и использовать в корыстных целях. Вы не обязаны продолжать дискомфортное общение и контактировать с людьми, которые позволяют себе грубость и оскорбления в ваш адрес. Вы можете не отвечать на звонки и сообщения тех людей, с которым не хотите общаться (конечно, за исключением случаев, когда в этом есть острая необходимость). Если близкие люди говорят или делают что-то, что вам не нравится, прямо скажите им об этом и попросите прекратить. Не ждите, пока они сами догадаются, что их поведение вас не устраивает.

3. Проявляйте внимательность по отношению к окружающим. Защищая собственные границы, не забывайте о чувствах и интересах близких людей. Ваш здоровый эгоизм не должен их ранить или причинять вред. Старайтесь учитывать не только свои желания, но и потребности окружающих. Ведь каждому из нас порой бывает нужна помощь, поддержка и забота родных людей.

4. Прислушивайтесь к себе, своим чувствам и желаниям. Принимая любые решения, отталкивайтесь от собственных потребностей. Действуйте таким образом, чтобы жизнь приносила удовлетворение и радость. Не нужно терпеть то, что доставляет дискомфорт. Если вам не нравится текущая работа – увольтесь и найдите более подходящий вариант. Если вы страдаете в отношениях – расстаньтесь с этим человеком без сожаления. Не забывайте баловать себя приятными мелочами, которые приносят удовольствие. Заботьтесь о себе и о своем комфорте – и жизнь станет ярче.

. Как известно, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Личные границы есть не только у вас, но и у всех остальных людей. И каждый имеет право жить так, как он хочет. Не заставляйте окружающих поступать именно так, как надо вам – такое поведение уже является нездоровым эгоизмом. Не вмешивайтесь в чужую жизнь, не навязывайте свое мнение и не задавайте лишних некорректных вопросов. Имея свои личные границы, всегда помните о границах окружающих.