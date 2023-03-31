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Пятница 31 марта

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Собянин пригласил горожан посетить Московскую неделю интерьера и дизайна

Собянин пригласил горожан посетить Московскую неделю интерьера и дизайна
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Мероприятие пройдет на ВДНХ с 6 по 9 мая.

Вторая неделя интерьера и дизайна объединит более 400 российских брендов. Они представят лучшие образцы мебели, предметов интерьера и отделочных материалов, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Посетители смогут приобрести подходящие изделия из огромного ассортимента", – отметил градоначальник.

Запланирована деловая программа. В рамках недели интерьера и дизайна пройдут мастер-классы и лекции известных архитекторов, производителей и дизайнеров.

Вход на мероприятие свободный. Необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте.

Первая Московская неделя интерьера и дизайна прошла в ноябре 2022 года. По словам Собянина, мероприятие показало, что отечественные товары не уступают по качеству зарубежным.

В неделе интерьера и дизайна участвовали более 350 компаний, включая 17 международных брендов. Экспозицию посетили 213 тысяч человек. Благодаря мероприятию многие предприниматели увеличили клиентскую базу и нашли новых партнеров за рубежом.

31 марта 2023, 10:23
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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