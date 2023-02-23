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Собянин рассказал, как московские специалисты обеспечивают сохранность Вечного огня

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Обеспечение сохранности Вечного огня является предметом особой заботы правительства Москвы, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В середине 1960-х годов московские инженеры разработали уникальную горелку, которая поддерживает огонь при любой погоде, отметил мэр. По его словам, сотрудники Мосгаза осматривают конструкцию ежедневно.

Перед Днем Победы и Днем защитника Отечества проводится дополнительная профилактика. Работы ведутся поздним вечером

"Но накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы профилактика может проводиться в торжественной обстановке", – рассказал Собянин.

Перед началом обслуживания специалисты аккуратно переносят пламя на временную горелку. Затем звезду поднимают, чистят и меняют оборудование.

Собянин отметил, что обслуживание Вечного огня – предмет повышенной сложности. Работу выполняют самые опытные специалисты газового хозяйства столицы.

"Кроме того, Мосгаз разработал переносные устройства и факелы, предназначенные для торжественной передачи частички пламени Вечного огня на другие воинские мемориалы", – сообщил градоначальник.

Москвичи в День защитника Отечества могут поздравить участников специальной операции. В парках установили специальные ящики, с помощью которых можно отправить письма со словами поддержки.

23 февраля 2023, 12:39
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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