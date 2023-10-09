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Когда просто премия не работает: 5 советов для повышения мотивации сотрудников

Когда просто премия не работает: 5 советов для повышения мотивации сотрудников
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Мотивация сотрудников является одним из ключевых аспектов успешной работы любой компании. Однако, простое предоставление премий или повышение зарплаты не всегда достаточно для стимулирования и повышения мотивации членов команды. Советами о том, как повысить мотивацию сотрудников, поделился основатель и владелец компаний ЧебурекМи, Сеньор Денер, Laser Love, совладелец экосистемы Postilla, сети кофеен Yellow Door и холдинга 20x80 Александр Долгов.

Мотивация сотрудников: почему это важно?

Компании, которые умеют эффективно мотивировать своих сотрудников, получают множество преимуществ, таких как:

Повышение производительности. Мотивированные члены команды проявляют большую ответственность и внимательность, ищут новые пути решения проблем и развивают свои профессиональные навыки.

Повышение уровня удовлетворенности от работы. Когда специалисты чувствуют, что их усилия приносят результаты, а их вклад ценится, это отражается на их лояльности к компании и на общем климате в организации.

Повышение командного духа. Мотивированные сотрудники более склонны к сотрудничеству, обмену идеями и поддержке коллег. Потому, например, команда открытия, команда сопровождения, команда, отвечающая за качество сети, за маркетинг – все они формируют общий командный дух, поддерживают развитие коллективных проектов и достижение общих целей.

Благодаря мотивированной команде каждый бизнес-проект может обеспечить качественные результаты как себе, так и партнерам. В то время как нехватка мотивации приводит к высокой текучести кадров, что создает нестабильность в компании и требует значительных затрат на найм и обучение новых сотрудников

5 способов повысить мотивацию сотрудников

Компании должны стремиться к созданию стимулирующей и поддерживающей рабочей среды, в которой сотрудники чувствуют себя ценными, могут расти профессионально и получать признание за свои достижения. Но как это сделать?

1. Карьерный рост внутри компании

Один из наиболее мощных способов мотивации сотрудников – предоставление возможностей для карьерного роста внутри компании. Специалисты, которые видят, что у них есть перспективы продвижения по карьерной лестнице, чувствуют себя более заинтересованными и мотивированными в достижении своих профессиональных целей. Компания должна стремиться к созданию четкой и прозрачной системы профессионального роста, предоставлению сотрудникам возможности повышения должности, обучения и развития навыков.

2. Инвестиции в развитие сотрудников

Компании могут предоставлять обучающие программы, семинары, тренинги и менторство, чтобы помочь членам команды расширить свои знания и навыки. Развитие специалистов должно быть персонализированным, учитывая их сильные и слабые стороны, а также профессиональные интересы. Инвестиции в развитие сотрудников демонстрируют, что компания ценит их рост и готова поддерживать их на протяжении всей карьеры.

3. Материальные поощрения

Бонусы, премии и повышение зарплаты за достижение целей и хорошие результаты стимулируют специалистов к более высокой производительности. Компания может предоставлять дополнительные льготы, такие как медицинское страхование, пенсионные программы, корпоративные скидки и другие материальные преимущества. Такие поощрения создают ощущение признания и удовлетворения у сотрудников, поскольку они видят конкретные выгоды, связанные с их профессиональной деятельностью. Важно обеспечить справедливость и прозрачность в распределении материальных поощрений, чтобы избежать недовольства и несправедливости среди членов команды.

4. Искусство похвалы и признания

Признание достижений и хорошо выполненной работы позволяет специалистам почувствовать себя ценными и важными для компании. Регулярная обратная связь, выражение благодарности и похвала за усилия и результаты значительно повысят мотивацию сотрудников. Кроме того, дополнительные награды, такие как «Сотрудник месяца» или «Лучший проект года», стимулируют здоровую конкуренцию и подчеркивают важность качественно проделанной работы.

5. Мотивация сотрудников на удаленке

Отсутствие прямого контакта и физического присутствия в офисе может привести к ощущению изоляции и снижению мотивации. В этом случае коммуникация и связь играют ключевую роль. Регулярные онлайн-собрания, видеоконференции и общение через платформы для совместной работы помогут установить связь между членами команды и поддерживать коллективный дух.

Комбинация различных методов мотивации, адаптированных к уникальным потребностям команды, поможет создать положительную и продуктивную рабочую атмосферу, способствующую успеху как сотрудников, так и организации в целом.

Фото: из личного архива Александра Долгова

9 октября 2023, 02:07
Фото: Ralph Debes/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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