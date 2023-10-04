В вузах России внедрят новую систему образования черед два года: кого коснется

Новая система образования в высших учебных заведениях России будет сформирована к 1 сентября 2025 году. Об этом рассказал заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, чьи слова приводит сайт VSE42.RU. По словам политика, систему образования обновляют для укрупненных групп специальностей, а не для отдельных направлений обучения.

Как отмечает "Радио 1", в течение двух лет разработают новый макет, на основании которого утвердят новые федеральные стандарты образования. Тестируют упомянутый Афанасьевым проект чуть более четырех тысяч человек. Первый зампредседатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в беседе с URA.RU пояснила: новая система коснется только тех, кто поступит в 2025 году и позже.