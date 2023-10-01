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Суббота 30 сентября

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"У страха глаза велики": почему можно бояться? И как при этом действовать?

"У страха глаза велики": почему можно бояться? И как при этом действовать?
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Страх – это нормальная реакция человека на опасность, заложенная в нас природой. Однако угрозы бывают как реальные, так и мнимые. И те, и другие приводят организм в состояние стресса и нарушают душевное равновесие.

Сигнал опасности: как реагирует организм

Когда вы испытываете страх, происходит мощный выброс в кровь адреналина и кортизола, производимых надпочечниками. При этом мозг практически не может отличить реальную угрозу от выдуманной: вы одинаково сильно отреагируете на автомобиль, который едет прямо на вас, и на фильм ужасов.

На самом же деле, большинство людей живет в довольно безопасном мире с нормальной экономикой и низким уровнем криминала.

Страх как инструмент манипуляции

Большинство угроз, которые воспринимает мозг, не вполне реальны. Страх — один из мощнейших элементов контроля, он активно применяется и в маркетинге, и в политике, и в новостном бизнесе.

Людей постоянно пугают, что они куда-то не успеют, состарятся, не попадут в тренд, пропустят что-то интересное.

Получается, что организм почти не выходит из состояния стресса, вызванного страхом, и это стало чуть ли не нормой современной жизни.

Как бороться со страхами

Даже если вам кажется, что все пропало, вы не являетесь жертвой ситуации. Вы — ее активный участник! А раз так, то имеете право на свой ход

Что делать при реальной угрозе

Вряд ли вам в подобной ситуации поможет игнорирование опасности или "безусловная любовь, которая все преодолеет". Если вы состоите в абьюзивных отношениях, постарайтесь максимально быстро выйти из них.

При угрозе физической расправы думайте только о том, как безопасно выбраться из критической ситуации. Если нужно — переезжайте в другой город, меняйте фамилию, закрывайте аккаунты в соцсетях.

Что делать при мнимой угрозе

Первое, что происходит, когда человек боится — он словно застывает, сжимается, "вылетает" из тела в бесконечный мир мыслей.

Следовательно, нужно сделать прямо противоположное: помочь себе "разморозиться", распрямиться, вернуться в тело, в свои ощущения, перестать зацикливаться, используя проверенные практики.

Сковал страх? Помогут упражнения!

Как выйти из позиции жертвы и вернуть себе волю?

  • положите левую руку на низ живота, а правую — в центр груди, затем сделайте глубокий вдох, чтобы обе руки вытолкнулись вперед. Повторите 3-5 раз, выдыхая со звуком "хууу";
  • чтобы успокоить надпочечники, потрите ладони одна о другую. Когда почувствуете жар, положите левую руку на левую почку, а правую — на правую, пальцы направьте вниз;
  • сделайте глубокий вдох так, чтобы руки вытолкнулись назад. Так диафрагма будет массировать надпочечники, снижая выброс адреналина и кортизола. Сделайте 3-5 глубоких вдохов с глубоким звуком "хууу" на выдохе;
  • делайте вращения руками, совершая полное колесо вокруг плеча вперед или назад. Добавьте к этому волнообразное движение позвоночника;
  • попробуйте на выдохе дотянуться кончиком языка до подбородка;
  • потрите ладони, чтобы они стали горячими и положите правую в центр груди, а левую — поверх нее. Почувствуйте, как тепло наполняет ваш центр воли — вилочковую железу или тимус;
  • задайте себе вопрос "Что вообще происходит?". Можно зафиксировать свои мысли и переживания на бумаге, используя автоматическое письмо, то есть не задумываться о том, что пишете.

И помните: даже если вы попали в сложное положение, у вас точно найдется инструмент, чтобы решить проблему! В этом заключается базовый принцип жизни.

1 октября 2023, 02:04
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