Как правильно хранить фрукты: 3 совета диетолога

Какие фрукты лучше не класть на одну полку?

Организация холодильника — это новое направление в диетологии. Эксперты больше изучают совместимость тех или иных продуктов еще до попадания в наш организм. Как лучше организовать хранение фруктов — об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Главная причина, по которой нужно задуматься о вопросе хранения фруктов, это замедление процессов гниения. Сроки жизни фруктов очень коротки, поэтому лучше как можно скорее употреблять их. Но если такой возможности нет — нужно правильно расположить их в холодильнике или на полке.

Так, бананы не стоит хранить рядом с яблоками. Внутри желтых фруктов содержится этилен, который как раз и ускоряет процессы гниения.

"Их не стоит класть в один пакет или хранить в одной корзине", — цитирует диетолога интернет-издание "360".

А вот положить банан рядом с авокадо — идея хорошая. Эксперт поясняет, что так твердый и не до конца спелый авокадо станет мягким и ароматным.

Если же нет возможности хранить бананы отдельно от других продуктов, можно изолировать ножку. Например, обмотав ее пищевой пленкой. Так, этилена будет вырабатываться меньше.