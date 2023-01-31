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Гороскоп на вторник 31 января 2023 года

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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

День будет непростой, лучше проявить аккуратность.

Овен

Вы в числе явных фаворитов гонки! Планеты сегодня дарят Овнам шанс сделать важное дело, принять решение или сменить работу. Сомневающимся звезды могут подсказать, чего вам не хватает для гармоничной уверенности в себе.

Телец

Хотя Тельцы не любят неожиданностей, звезды частенько игнорят этот факт и подбрасывают форс-мажоры, когда захотят. Сегодня Уран продолжит менять ваши планы на отпуск, поездку или учебу. И скорее всего, в лучшую сторону!

Близнецы

Вечер этого вторника манит возможностью всласть полениться. Союз Марса с Луной этому только способствует. Не выталкивайте себя в спортзал или на пробежку – иногда полезнее спать, чем изображать несгибаемого супермена.

Рак

Туман в голове, который замутили для вас сегодня Марс с Луной, может помешать принять верное решение или зафиналить какое-то дело на правильной ноте. Если не чувствуете уверенности, перенесите все важное на завтра.

Лев

Мыслите шире: в свободное время не залипайте в новостные ленты, а читайте мотивационную книгу или смотрите науч-поп – сегодня ваш мозг жаждет переключиться на темы, которые расширяют кругозор и поднимают IQ.

Дева

Вместо того чтобы действовать прямо и незатейливо – как обычно, – сегодня вам захочется чего-то особенного. Разыграть коллегу, устроить романтик любимому человеку, принять участие в творческом конкурсе. Почему бы и нет?

Весы

Не удивляйтесь, если на работе с раннего утра объявят совещание, а на учебе препод потребует не то, что обещал – такой сегодня день! Неожиданные квесты, конечно, напрягают, зато они прокачают вашу стрессоустойчивость.

Скорпион

Финансовые новости, даже полученные от друзей, скорее всего окажутся фейком или недоказанной информацией. Воздерживайтесь от историй, которые слишком хороши, чтобы быть правдой. Слушайте свой внутренний голос.

Стрелец

Звезды не советуют вам ходить на свидания и знакомиться с новыми людьми, потому что они окажутся сложно устроенными личностями с эксцентричными загонами. Держитесь от всех в сторонке и занимайтесь рутиной.

Козерог

С Козерогами сегодня могут происходить забавные события, особенно в дороге. Встретиться в метро с бывшим любимым человеком или получить неожиданный совет от бабули в автобусе – готовьтесь к необычным сюрпризам!

Водолей

Звезды предлагают вам затариться товарами для здоровья и красоты – сегодня день удивительных открытий на эту тему. Вы можете откопать на просторах интернета специальное кресло для своей спины или гаджет для кожи.

Рыбы

Давайте с осторожностью относиться ко всяким штукам, которые неполезны для здоровья: курению (в том числе и пассивному), калорийным пироженкам или залипанию в телефон до двух часов ночи. Берегите себя. Кто, если не вы?

31 января 2023, 08:20
Фото: Michael Szo?nyi / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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