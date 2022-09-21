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Общество
Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве

Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решения о дополнительной поддержке добровольцев и их семей. Также столица продолжает работу по восстановлению Донецка и Луганска, сообщил градоначальник в своем блоге.
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Собянин отметил, что в боевых действиях участвуют несколько тысяч добровольцев из Москвы. Созданы батальоны "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова".

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с Указом Президента", – подчеркнул мэр.

Собянин поддержал решение главы государства о частичной мобилизации. Оно вынужденное, но своевременное и необходимое, заявил градоначальник. Он выразил надежду, что по результатам референдума Донецк и Луганск станут частью России.

Накануне Собянин сообщил, что при при ММЦ "Сахарово" в Москве появится центр по взаимодействию Минобороны РФ и иностранцев. Необходимую инфраструктуру развернут в ближайшее время.

Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства РФ. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в вооруженных силах России, смогут получить гражданство без длительного ожидания и бюрократических преград.

Президент России Владимир Путин в экстренном обращении 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Она коснется только военнослужащих запаса.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2022, 14:17 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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