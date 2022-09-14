Собянин рассказал о сервисе, который поможет москвичам найти информацию о предках

Правительство столицы и компания "Яндекс" в ближайшее время запустят платформу по распознаванию рукописных текстов архивных документов, сообщил мэр Сергей Собянин. Сервис предназначен для поиска сведений о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года, рассказал градоначальник.

