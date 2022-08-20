Володин предложил отправить Новикова и его охранников в Донбасс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инцидент в одном из ресторанов Аркадия Новикова, куда не пустили военнослужащего в форме Воздушно-космических сил России. Председатель ГД предложил отправить владельца заведения и его сотрудников служить в Донбасс.

