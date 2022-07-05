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Общество
Собянин: В этом году в Москве зацветет 55 миллионов цветов

Собянин: В этом году в Москве зацветет 55 миллионов цветов

Количество цветников в столице по сравнению с серединой "нулевых" годов увеличилось в два раза – с 5,5 до 12 тысяч, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, общая площадь цветочных композиций достигла 88 гектаров.
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В 2022 году столицу украсят 55 миллионов цветов. Мэр подчеркнул, что это результат труда тысяч специалистов городских служб.

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Москву украсили миллионами саженцев виолы

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Мы стараемся, чтобы каждый из 12 тыс. цветников был настоящим произведением ландшафтного искусства: с красивым запоминающимся рисунком и плотным неувядающим все лето цветочным ковром", – отметил Собянин.

По его словам, цветочные клумбы в районах должны быть не хуже, а порой даже лучше цветников в центре города.

Главный цветник Москвы – парк "Зарядье". Собянин напомнил, что там сочетаются разные климатические зоны нашей страны и произрастают луговые цветы, растения смешанных лесов, северных ландшафтов и бескрайних степей.

На ВДНХ в этом году расцветут 1,5 миллиона бутонов роз и тюльпанов. Цветы создают уют, добавляют свежие краски достопримечательностям столицы, отметил мэр.

Этим летом в Москве пройдет фестиваль "Цветочный джем". Его площадки украсят тысячами ярких и необычных композиций.

"Москвичи и туристы смогут полюбоваться проектами ландшафтных дизайнеров из России и многих стран мира. Неповторимые сады подарят ощущение солнечного курорта. Сочи и индийский Гоа, китайский Хайнань и Шри-Ланка, Турция и Бразилия встретятся в Москве и перемешаются в настоящем цветочном карнавале", – рассказал Собянин.

Фото: Mos.ru

За последние 11 лет Москва чище, уютнее и красивее. В столице начали высаживать дополнительную зелень, набережные превратились в красивые променады, благоустраиваются улицы, создаются новые общественные пространства по всему городу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Mos.ru
Автор: 5 июля 2022, 10:21 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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