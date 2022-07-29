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Общество
Володин поручил принять меры из-за срыва летнего отдыха студентов

Володин поручил принять меры из-за срыва летнего отдыха студентов

В ряде регионов закрытые в 2020 году турбазы высших учебных заведений до сих пор не работают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил комитету ГД по контролю проанализировать ситуацию.
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"Депутатам Государственной Думы поступают обращения рассмотреть вопрос, связанный с организацией летнего оздоровительного отдыха в высших учебных заведениях", – сказал спикер.

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Володин призвал сделать все необходимое для организации летнего отдыха студентов и преподавателей. Ситуацию с закрытыми вузовскими турбазами политик назвал недопустимой.

Комитет по контролю проанализирует ситуацию в течение недели. После этого парламентарии обратятся в правительство для принятия решений и установления виновных в срыве летнего отдыха студентов и преподавателей, сообщил председатель ГД.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 29 июля 2022, 10:54 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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