Володин поручил принять меры из-за срыва летнего отдыха студентов

"Депутатам Государственной Думы поступают обращения рассмотреть вопрос, связанный с организацией летнего оздоровительного отдыха в высших учебных заведениях", – сказал спикер.
Володин призвал сделать все необходимое для организации летнего отдыха студентов и преподавателей. Ситуацию с закрытыми вузовскими турбазами политик назвал недопустимой.
Комитет по контролю проанализирует ситуацию в течение недели. После этого парламентарии обратятся в правительство для принятия решений и установления виновных в срыве летнего отдыха студентов и преподавателей, сообщил председатель ГД.