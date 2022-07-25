Численность казачьих добровольческих отрядов бросает тень на российское казачество

Пара сотен добровольцев – вот и все то, к сожалению, на что могут рассчитывать казачьи подразделения, защищающие Донбасс. Острая нехватка личного состава не позволяет настоящим казакам полноценно участвовать в специальной военной операции на Украине, что сказывается на репутации всего российского казачества.

Новый состав "Кубани" всего двести человек

Кубанское восковое казачье войско сформировало новый состав добровольческого отряда "Кубань" численностью в 200 человек. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, торжественная отправка состоялась в субботу, 23 июля, на территории Центра подготовки казаков-добровольцев.

"Мы подготовили новый состав отряда "Кубань", который убывает для участия в специальной военной операции, — выступил с напутственным словом заместитель главы Кубани Александр Власов. — В истории нашего народа есть множество примеров казачьей доблести и славы. Казаки строили, созидали и создавали славную историю нашего края и страны, охраняли границы и сражались за интересы России за пределами нашей страны. Мы делали это раньше, делаем это и сейчас.

Вы защищаете нашу страну, наш народ, наши семьи. Благодарю всех от имени и по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева за выполнение воинского долга и отвагу. Кубанское казачье войско будет оказывать помощь и содействие жителям освобожденных и освобождаемых территорий. В добрый путь и храни Вас Бог", — закончил свое выступление Власов.

И действительно, казаки, участвующие в специальной военной операции, доказывают своими поступками, что они по-настоящему чтят свои славные воинские традиции, историю и Отечество. Однако количество добровольцев из числа реестрового казачества по-прежнему, даже спустя пять месяцев проведения СВО, продолжает оставаться немногочисленным.

Проблемы с укомплектованием

Из 165 000 реестровых казаков выполняют боевые задачи в Донбассе только пять тысяч. И это — считая вместе с 6-м и 208-м казачьими полками народной милиции Луганской Народной Республики. Именно из-за нехватки личного состава в добровольческих казачьих отрядах сейчас формируется сводная казачья бригада "Дон", куда, как ожидается, войдет и "Кубань".

В настоящее время сводное подразделение находится на стадии комплектования и боевого слаживания. В состав "Дона" уже вошел бывший казачий добровольческий отряд — "Терек". В ближайшее время его ряды должны пополнить около 150 казаков Терского войскового казачьего общества. Но когда именно это произойдет – официальные источники умалчивают.

Проблемы с укомплектованием "Дона" известны уже давно. Отряд хорошо показал себя на изюмском направлении Харьковской области, проведя несколько успешных операций в районе населенного пункта Великая Камышеваха. Однако из-за небольшой численности подразделения, оно было придано 6-му казачьему полку НМ ЛНР, в составе которого проводило работу на территориях Врубовки, Камышевахи, Горского, Золотого и Лисичанска.

В настоящее время "Дон" был выведен на доукомплектование и боевое слаживание вместе с "Тереком", который теперь является казачьим батальоном в составе сводной бригады.

Репутация казачества будет полностью уничтожена

Реестровые казачьи общества не торопятся формировать новые добровольческие отряды, да и численность самих добровольцев оставляет желать лучшего, что, безусловно, бросает тень на репутацию всего казачества, которое должно было одним из первых создать мобилизационный ресурс для участия в специальной военной операции. Но этого по каким-то причинам не произошло.

Ни призывы Всероссийского атамана Николая Долуды, ни финансовая поддержка со стороны государства, ни воинские традиции, в которых воспитывались современные российские казаки — ничего из этого пока не привело к оптимальному результату.

Так и получается, что специальная военная операция пока проходит без главного воинского сословия России. И если подавляющее большинство казаков не изменит своего отношения к СВО, репутация казачества, которая с таким трудом восстанавливалась, начиная с 90-х годов, будет полностью уничтожена.

И это несмотря на то, что отдельные казаки в ходе проведения СВО потом, кровью, а иногда даже и ценой своей собственной жизни, доказывали в ожесточенных боях, что достойны памяти своих героических предков.

Автор: Владислав Криволапов