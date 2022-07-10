Социолог Зубец: Отряды казаков в расширенном формате смогут принести больше пользы на фронте

Реестровые казаки нужны на фронте в Донбассе, но как вспомогательные части для помощи российским подразделениям. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

На днях атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что всего в России 165 тысяч казаков, которые состоят на госслужбе и имеют военную подготовку. Из них только пять тысяч сейчас находятся в Луганской и Донецкой народных республиках. При этом, на каких направлениях и совместно с какими частями ВС РФ они сражаются, уточнять не стал.

Директор института Алексей Зубец рассказал, что в отличии от прочих военизированных формирований казаки — дело добровольное. Любой человек может войти в это сообщество и в любой момент выйти.

"Наверняка не все пять тысяч казаков, которые находятся в Донбассе, сражаются с украинскими националистами на фронте. Тем не менее, когда человек получает звание казака, то он берет на себя определенные обязательства, в частности, защита Родины и вспомогательно военные функции", — заявил эксперт.

Доктор экономических наук отметил, что на сегодняшний день казаков приравнивают к добровольцам. В любом случае им необходимо пройти спецкурс, поскольку современные бои сильно отличаются от того, что было 10-20 лет назад.

"Исторически казаки в регулярную российскую армию не входили. Они при ней состояли, выполняли какие задачи. Это парамилитарные образования, а не военные части. Тем не менее, их использовали на передовой в качестве разведки, дозора и поддержания порядка", — уточнил Алексей Зубец.

Что касается привлечения большего количества казаков на фронт, то это сыграет положительную роль в реализации специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Отряды в расширенном формате смогут принести больше пользы, как минимум в защите мирного населения Донбасса.

Вооруженные силы Украины в 2014 году напали на сограждан в юго-восточной части страны за неповиновение новому правительству, пришедшему к власти в следствие госпереворота. Большинство атаманов казачьего сообщества России заявили о готовности направить войска для защиты людей, однако ждали официального разрешения со стороны властей.

Спецоперация РФ началась более четырех месяцев назад. Эта миссия послужила сигналом для всех граждан, готовых встать на защиту Родины и ни в чем не повинных людей. Среди казаков, которые восемь лет назад рвались в Донбасс, сегодня этим шансом воспользовались единицы.