Павильон Москвы на Российской креативной неделе посетило более пяти тысяч человек

Прошедшая с 7 по 10 июля в Парке Горького третья Российская креативная неделя вызвала большой интерес у участников отрасли, экспертов и простых москвичей. Павильон столицы Created in Moscow посетило более пяти тысяч человек, еще 300 тысяч подключались к прямым трансляциям.

