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Общество
Дизайнеры со всей России представят коллекции на Московской неделе моды

Дизайнеры со всей России представят коллекции на Московской неделе моды

Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня 2022 года.
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Поступило примерно 900 заявок на участие в Московской неделе моды. Интерес к событию проявили дизайнеры из 79 городов России. Рассмотрение заявок уже завершено. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Более 100 дизайнеров из России решили участвовать в Московской неделе моды

Московская неделя моды объединит людей из фэшн-рынка, которые заинтересованы в продвижении и поиске новых клиентов. Дизайнеры и бренды со всей страны представят свои коллекции на различных площадках. Например, в "Зарядье" пройдет около 70 показов, отметила заммэра.

Кстати, этот парк станет центральной площадкой Московской недели моды. Примерно 120 дизайнеров представят там свои коллекции. Участников фэшн-события отбирал экспертный совет, в который вошли главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, крупнейших торговых онлайн-площадок, культурных учреждений, организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты, байеры и другие.

Среди других площадок Московской недели моды – ВДНХ и Тверская площадь. Запланированы показы, деловая программа, паблик-токи, воркшопы и мастер-классы. На городских площадках выступят артисты. Кроме того, для гостей мероприятия проведут экскурсии.

Организатором Московской недели моды выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

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Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2022, 15:29 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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