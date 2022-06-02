Московская неделя моды пройдет сразу на нескольких площадках города

Первая Московская неделя моды стартует уже 20 июня. Главной сценой проекта станет парк "Зарядье", однако мероприятия вплоть до 26 июня будут проходить сразу на нескольких площадках города. К слову, участие в одном из самых грандиозных событий этого лета примут более ста дизайнеров из нашей страны.
Для них в парке "Зарядье" будут работать сразу шесть локаций. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, показы будут организованы на Китайгородской стене, парящем мосту, а также в Северном тоннеле — эклектичной галерее в скандинавском стиле.
Гостей также примет большой амфитеатр. В парке откроется маркет, где будет представлено более 50 брендов. Кроме того, в рамках деловой программы выступят порядка 80 спикеров, представляющих индустрию.
"Программа Недели моды тоже будет расширена: помимо показов, представителей индустрии и гостей ждут паблик-токи, воркшопы, киновечера и концерты", — отметила Наталья Сергунина.
По ее словам, кроме парка "Зарядье", мероприятия также пройдут на площадках "Московских сезонов" в округах, на площади Революции и Тверской площади, на ВДНХ, в Музее космонавтики и других интересных местах. Кроме того, локациями Московской недели моды станут выставочные залы, библиотеки, культурные центры, образовательные учреждения. Там пройдут просветительские мероприятия, экскурсии, кинопоказы и мастер-классы.