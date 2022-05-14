Собянин: заявки на лучшее праздничное оформление подали 386 объектов торговли и услуг

В День Победы люди украшают соответствующими символами свои дома, транспорт и одежду. Праздник отмечали также столичные магазины и рестораны. Многие из них украсили свои витрины плакатами, георгиевскими лентами, копиями орденов, писем с фронта, макетами боевых орудий.
Правительство Москвы объявило конкурс, в котором может участвовать любой житель столицы. Таким образом была оказана поддержка предпринимателей.
С 19 по 30 мая в проекте "Активный гражданин" пройдет голосование на лучшее оформление объектов торговли и услуг, посвященное празднованию Дня Победы. От владельцев магазинов поступило 386 заявок. В ближайшие дни эксперты рассмотрят их, после чего определят финалистов.
Москвичи смогут выбрать понравившиеся оформления. Предприниматели фактически получат безвозмездный выход на новые аудитории благодаря участию в конкурсе .
Названия брендов, которые приняли участие в тематическом преображении города, увидят сотни тысяч пользователей "Активного гражданина". Это всегда влияет на рост покупательского спроса.
Стоит отметить, что три года назад Правительство Москвы запустило проект "Москва — с заботой об истории". Он позволяет гражданам передать бесценные семейные реликвии профессионалам, которые займутся их реставрацией и хранением. Проект превзошел все ожидания.
Отмечается, что социальная поддержка ветеранов — один из главных приоритетов команды Сергея Собянина. Речь идет об адресной, индивидуальной работе с каждым ветераном. Нужно уделять внимание каждому участнику Великой Отечественной войны, ни один не должен остаться без внимания.