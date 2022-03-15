Как будут восстанавливать лесопарк "Кусково"

Дети Пугачевой сменили гражданство Скандал с Максом Барских Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Нагиев с лезвием в руках попрощался с россиянами
"Отчаянно": Резко сдавшая Елизавета II озвучила предсмертную просьбу
"Такая страшная": Раздавленная инсультом Волочкова осталась одна
Шестикилограммовый новорожденный ребенок убил обрюхаченную вне брака Фриске
партнеры
Вторник
15 марта
Лента новостей
17:44
Загнанной Костенко посоветовали перестать рожать Тарасову детей и заняться собой
17:44
"Безруков – мой счастливый билет": Что известно о звезде сериала "Янычар" Илье Малакове
17:39
Плохо говорит и ходит с палочкой: Как тяжелобольной Зайцев отметил 84-летие
17:32
В Домодедово вандалы разбили стекло на новой остановке
17:31
Глава всемирного банка Мэлпас заговорил о помощи России
17:27
Вместо Элджея: одинокая Ивлеева позвала к себе жить Мохаммеда
16:56
"Ты призывного возраста!": Раздавленного Макса Барских отправили на передовую
16:47
"Официально": Оказавшаяся в смертельной опасности Боня осталась без мужика
16:44
"Выжить и не скурвиться": скатывающаяся в пучину Гузеева разразилась бранью
16:35
"Очень тревожно": дочь Заворотнюк готовится к страшному
16:16
Взбешенная Кормухина набросилась на сбежавшего Бекмамбетова
16:02
"Там ад, умирать не хочется": что говорят бегущие от киевского режима украинцы
16:01
"Кайф, да?": знатно разорившаяся Бузова потрясла грудью перед камерой
15:52
"Накачанный силиконом бред": Хилькевич растоптали за кривляния в тяжелые времена
15:46
Экономист Клопенко оценил планы западных компаний: Бизнес уходить не хочет
15:41
В Екатеринбурге пассажирка автомобиля погибла в ДТП
15:37
Только родившая рэперу Федуку дочь Новикова рассказала о признаках беременности
15:11
Выставила убогими: оболгавшая родню Меган Маркл получила удар под дых
15:03
Иногда буянит: Как себя чувствует вышедший из комы Жириновский?
15:01
"Просыпаюсь в тревоге": Сбежавшая из страны многодетная Самойлова рассказала о проблемах
15:01
"Империя ботов": ревущая от бессилия Бузова в ужасе от безденежного будущего
14:53
"Пенсия у нее приличная": Сколько получает Светличная после психушки
14:48
Посчитали – прослезились: сколько миллионов потеряло "Евровидение" после ухода России
14:33
Проболтавшийся о "дырявости" Барских сделал заявление: Нашел время освободить свой рот
14:23
Обгорелые руины: Очевидцы из Волновахи показали фото разрушенного города
14:22
Измученный пытками насильника Руссо выбил по суду полмиллиона рублей: Удовлетворен
14:20
"Боялась, что просто так не отпустят: известная телеведущая тайно покинула Россию
14:19
Брак ради прописки, отношения с Сургановой, дети от тайного отца: как живет Диана Арбенина
13:52
Страдающий от проблем со здоровьем Михалков подал тревожный сигнал
13:40
Приковавший себя наручниками к "Макдоналдсу" 250-килограммовый сын Сафронова накинулся на еду: Часть нашей культуры
13:27
"С такой злостью!": взъерошенная Муцениеце вмазала известному певцу
13:26
Не лыком шит: Изворотливый Галкин свинтил к владеющему домом в Израиле брату
13:18
Звезду "Дома-2" Рапунцель поздравляют с рождением ребенка: Здоровья малышу!
13:13
Откачавшую жир пышку Семенович подняли на смех: Непохоже!
13:12
Нумеролог предсказал будущее России: Самый тяжелый год
12:35
Шоковое состояние: милосердие звезды "Кухни" Ксенофонтовой обернулось пополнением в семье
12:25
Ух! Сочная Пегова похвасталась обтянутой пышной грудью
12:22
Экономист Зубец о попытках Запада "наказать" Россию: Потери на сотни миллиардов долларов
12:10
"Зависть и тупость": 47-летняя Рудковская рвет и мечет из-за прозвища "старая кошелка"
12:05
Лена Катина откровенно об изнасиловании в 11 лет и лесбийских отношениях в группе "Тату"
11:55
"Время такое...": звезда сериала "Янычар" уже не рада премьере на Первом канале
11:49
"Лишение свободы до десяти лет": юрист о суровом наказании сорвавшей программу "Время" дебоширке
11:41
Минюст Украины наложил запрет на продажу и покупку недвижимости на всей территории страны
11:26
"Надо избавиться": Дорогущий замок сбежавшей Пугачевой не дает покоя Пригожину
11:22
Одержимый охотой на миндаль кот произвел фурор в Сети
11:19
"Опасается меня": Почему муж Славы терпит ее скандальные выходки
11:08
"Олеся, умоляю, держитесь!": мрачная Железняк из "Сватов" выбрала другой путь
10:51
Познакомились в храме и были вместе восемь лет: куда исчезла бывшая невеста Корчевникова
10:43
"Очень извиняюсь": Стриженова заговорила об уходе с телевидения
10:39
"Мракобесная дура": взбесившейся после эмиграции Шукшиной плюнули в лицо
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Даже если устроюсь на две-три работы": У резко обнищавшей звезды "Дома-2" отнимут квартиру
Митя Фомин об увеличении гонораров и отъезде за рубеж на фоне специальной операции на Украине
"Насосалась Ксюшадь": Штурм врезала улетевшей из России Собчак
Сутулый, седой и пузатый: Петросян совсем сник рядом с пышущей здоровьем молодой женой
Легендарная оперная дива Маквала Касрашвили принимает поздравления с 80-летием
Святая Евдокия Илиопольская: что можно и нельзя делать 14 марта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Как будут восстанавливать лесопарк "Кусково"

Как будут восстанавливать лесопарк "Кусково"

Лесопарк "Кусково" на востоке Москвы приведут в порядок. Там обустроят дорожки и тропинки, детские и спортивные площадки, павильоны. Сейчас там ведется подготовительная инженерная работа.
прочитано 108 раз

Лесопарк давно нуждался в реабилитации. Детские и спортивные площадки в "Кусково" устарели, пруды запущены, сильно не хватает заведений общепита.

ПО ТЕМЕ

Усадьбе "Покровское-Стрешнево" возвращают исторический облик

В рамках восстановления специалисты очистят шесть прудов и канал Большого Дворцового пруда. В лесопарке появятся новые детские площадки, а территория стадиона "Фрезер" станет многофункциональной спортивной зоной.

Также пройдет реконструкция Горбатого моста. Через Лесной ручей появятся новые переходы. В лесопарке организуют зону для пикников, а лодочную станцию перенесут на новое место.

На входе в лесопарк появятся павильоны с туалетами, комнатами матери и ребенка, кафе, пунктами велопроката и помещениями для охраны.

Территорию музея-усадьбы "Кусково" работы не затронут. Новые объекты будут располагаться вне границ охраняемой территории. Особое внимание уделят сохранению природы лесопарка.

Фото: mos.ru

О ходе восстановительных работ рассказал заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Сергей Мельников. По его словам, сейчас огорожен участок между Рассветной аллеей и Кусковским просеком до экоцентра "Кусково". Стволы деревьев огораживаются специальными коробами, идет геодезическая разбивка территории, демонтируются старые дорожные покрытия.

"Также началась подготовка траншей для прокладки кабельной канализации, устройство которой, учитывая особенность территории, производится под дорожками. В результате все провода будут убраны под землю. От кабельной канализации на поверхность выведут закладные, через которые будет проведено подключение фонарей и других инфраструктурных объектов в парке", – уточнил Мельников.

Ранее замглавы Департамента капитального ремонта рассказал о реабилитации природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" в 2022 году. По старым фотографиям и документам восстановят регулярный сад и исторические аллеи.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: mos.ru
Автор: 15 марта 2022, 14:16 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сильно сдавший Малахов прервал молчание после ухода с экрана

Он задался вопросом
Шоу-бизнес

Брак ради прописки, отношения с Сургановой, дети от тайного отца: как живет Диана Арбенина

Загадки личной жизни звезды
Шоу-бизнес

Приковавший себя наручниками к "Макдоналдсу" 250-килограммовый сын Сафронова накинулся на еду: Часть нашей культуры

Мужчина нашел аналог
Недвижимость

"Надо избавиться": Дорогущий замок сбежавшей Пугачевой не дает покоя Пригожину

Продюсер сделал резкое заявление

Гороскоп

Нумеролог предсказал будущее России: Самый тяжелый год
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года

Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд
Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Домодедово вандалы разбили стекло на новой остановке
В Подмосковье парочка обворовала магазин обуви
В Подмосковье запустили горячую линию для помощи в трудоустройстве
В Подмосковье прошла акция в поддержку солдат ВС России
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+