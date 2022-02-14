Усадьбе "Покровское-Стрешнево" возвращают исторический облик

В 2022 году на территории природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" пройдут работы по реабилитации. По старым фотографиям и документам восстановят регулярный сад и исторические аллеи, сообщил замглавы Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

