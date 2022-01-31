Разработана концепция сохранения зоны родников "Царевна Лебедь" в "Покровском-Стрешневе"

При активном участии москвичей подготовлена концепция восстановления и сохранения территории природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево". В порядок приведут место в северо-западном уголке, где расположен родник "Царевна Лебедь".

Родники находятся на склоне реки Химки. Сейчас место представляет из себя открытый грунт, который во время дождя часто превращается в грязь. Площадь поврежденного участка становится все больше. В результате страдает экосистема парка.

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Изначально предполагалось устроить деревянный настил, который был бы больше площади вытоптанного зеленого покрова, рассказал замглавы Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. По его словам, при доработке концепции площадь деревянного настила сократили – сейчас он чуть меньше открытого грунта.

Настил смонтируют на сваях – земля на месте благоустройства останется нетронутой. Растительность под настилом восстановится естественным образом, а остальные участки засеют травами.

"Кроме того, проведут обновление существующей видовой площадки, включат в экомаршрут пятый источник и обустроят спуск в зону родников для маломобильных групп граждан", – сообщил Мельников.

Сейчас наблюдаются признаки эрозии склона, в средней и нижней частях есть глубокие промоины. Все из-за стекающих по склону водных потоков. Еще одна проблема состоит в том, что текущее устройство родников не позволяет полностью собрать грунтовую воду.

В рамках концепции планируется укрепить склон с помощью нагелей. Вдоль откоса возведут подпорную стенку из габионов, которые сделают склон прочнее и будут выполнять декоративную функцию.

"К тому же они прекрасно вписываются в ландшафт, а еще поверх некоторых из них планируется уложить деревянные панели – места для сидений. Чтобы предотвратить потерю воды и ее просачивание в почву и исключить попадание осадков, требуется устройство каптажа – сооружения, которое будет обеспечивать эффективный захват только родниковой воды и выведение ее на поверхность", – отметил замглавы Департамента капитального ремонта.

Переживать москвичам не о чем: во время создания каптажа все деревья будут сохранены, проводить электрические сети также не планируется. Вентиляцию воды в каптаже обеспечат естественным образом.



Кроме того, будет возрожден один из родников, переставший работать должным образом. Работы не понизят уровень грунтовых вод и не приведут к изменению гидрогеологического режима.

В начале ноября прошлого года предстоящем благоустройстве парка "Покровское-Стрешнево" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Благоустройство парка "Покровское-Стрешнево" будет максимально бережным и щадящим. В проекте благоустройства мы постарались учесть все разнообразие точек зрения и потребностей различных групп москвичей", – подчеркнул градоначальник.