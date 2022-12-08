Интернет-издание "Подмосковье сегодня" рекомендует ТОП-3 места в России для отдыха в новогодние праздники. Они находятся в разных регионах, поэтому каждое прекрасно по-своему.
- Байкал и его окрестности. Это не только шанс полюбоваться красотой самого глубокого озера в мире, но и отличная локация для спортивных снежных развлечений. Бурятская кухня и живописные просторы аутентичной Сибири притягивают туристов как магнитом.
- Шерегеш. Горнолыжный курорт в Кемеровской области — излюбленное место тех, кого манят горы, крутые спуски и свежий морозный воздух. Искушенные путешественники могут заказать полет на вертолете.
- Кольский полуостров — популярное место отдыха для туристов в последние годы. Там родился Андрей Малахов, снимался фильм "Левиафан". Впрочем, наибольший интерес у туристов вызывают природные богатства этого холодного края. Мурманская область приглашает на охоту за северным сиянием. А еще это прекрасный повод, чтобы поехать и помчаться на оленях утром ранним и отчаянно ворваться прямо в снежную зарю.