Сергей Собянин рассказал о зимнем досуге в Москве

Могила Сенчиной утонула Тесты ДТП с машиной Хрусталева Игры Сонник

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости
партнеры
Вторник
27 декабря
Лента новостей
16:20
"Мерзкий, продажный, подлый": Рудковская плюнула в похожего на тряпку для унитаза негодяя Невзорова*
16:00
Закадрившего Барановскую на седьмом десятке Лепса втянули в грязный скандал: Боятся выходить живьем
15:40
"Легкомысленность и необязательность": вышвырнутый из Европы Михалков цинично оскорбил россиян
15:20
"Что там у Киркорова под перьями?": надругавшемуся над крестом Филе-богохульнику намяли раздобревшую моську
15:00
"Осталось ровно 100 долларов в кармане": Лолита отказалась от банкета из-за бедственного положения
14:40
"Я себе цену знаю": оставшаяся без мужа Дженнифер Лопес довела россиян
14:20
Роман с Богомоловым, рукоприкладство, затворничество: что стало со звездой "Счастливы вместе"
14:00
Прячущую округлившийся животик Алину Кабаеву сдали с потрохами: Еще один на подходе
13:40
"Хочу прямо сейчас": вставшая кверху задом красотка из "Уральских пельменей" жаждет пощипываний и горячего
13:20
Схватившаяся за пах с огромным агрегатом Волочкова пустила желтую струю – видео
13:00
Господи, помилуй: могила умершей от рака Людмилы Сенчиной утонула
12:40
Получившая "две полоски" после теста Барановская вышла в свет с новым мужчиной: Вот они
12:20
Машина Хрусталева угодила в страшное ДТП: кадры с места событий
12:00
Уход из семьи, смерть жены, отцовство в 80 лет: бурная личная жизнь Виторгана
11:40
Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
11:20
"Так хочется просто пожить": прощальная речь Нагиева на закате дней тронула до слез
11:00
Жизни звезд под угрозой: в доме Рудковской и Плющенко завелась нечистая сила
10:40
"Счастья не видать": падкая на элитное жилье Собчак метит в жены самого богатого человека в мире
10:20
"Бессмысленная затея": как домашние питомцы воспринимают Новый год
10:00
Три часа без сознания: врачи диагностировали сотрясение мозга у серьезно травмированной Тотьмяниной
09:40
Кладбищенские цветы и неживой малыш: в дом родившей Ковальчук пришла беда
09:20
"Обречена”: Совратившую экс-мужа Агату Муцениеце увидели с беременным пузом
09:02
В Краснодаре водитель BMW сбил бабушку с внуками
08:40
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна
08:20
Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа
08:00
Шампанское к новогоднему столу: 3 признака качества
06:05
Где в Москве искать студии дешевле 5 млн
04:36
Категорически нельзя: Эти три платья испортят ваш Новый год
02:10
Милый котик поздравляет с Новым годом и Рождеством – видео
00:01
Филимонов день: что нельзя делать 27 декабря
22:00
На западе штата Нью-Йорк из-за снежной бури погибли 25 человек
21:00
В Сербии железнодорожный состав с аммиаком сошел с рельсов
20:20
"Живет по своим законам": всплыла голая правда про меняющую мужчин Волочкову
20:00
Валерия поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
19:40
"Ей помогли": назван покровитель подавшейся в актрисы Боярской
19:20
Москвичам пообещали потепление в канун Нового года
19:00
На МКАД в ДТП с участием самосвала погибли 2 человека
18:40
"Проблемы со здоровьем": страдающую Малышеву ждет новый удар
18:20
Умерла актриса театра "Эрмитаж" Аля Никулина
18:00
Скандал! Тарасов опозорился после похабного разговора с четырехлетней дочерью
17:40
"Сама виновата": скачущей от мужика к мужику Волочковой поставили диагноз
17:20
"Умерла уже?": подготовленную к родам Кудрявцеву не смогли спасти
17:00
Оторвался тромб: умер любимый мужчина Алсу
16:40
Новый российский сериал о школе выйдет на экраны 9 января
16:20
"Крайне тяжелое состояние": бросивший Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев выдал сенсационные детали
16:00
"Береги себя": настоявшая на разводе Подольская с разбитым сердцем обратилась к Преснякову
15:40
Разводятся: 33-летняя жена Петросяна брызнула ядом в лицо ласкающей старика сопернице
15:20
"Удовольствие": Взмокшую от горячих ласк молодую жену Диброва застали в постели с другим
15:00
Пожар в детском саду под Новосибирском: все подробности
14:40
Сбежал из дома после 22 лет брака и теперь с молодухой: дочь Маликова сдала с потрохами его любимую
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Теперь мама: 36-летняя Бузова рассекретила интересное положение
"Крайне тяжелое состояние": бросивший Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев выдал сенсационные детали
"Прощай, есаул!": Жена заявила об уходе Газманова на 72 году жизни
"Их будет целых два": обтянувшая пузико Волочкова с нетерпением ждет детишек
Разводятся: 33-летняя жена Петросяна брызнула ядом в лицо ласкающей старика сопернице
"Сама виновата": скачущей от мужика к мужику Волочковой поставили диагноз
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Сергей Собянин рассказал о зимнем досуге в Москве

Сергей Собянин рассказал о зимнем досуге в Москве

Развлечения в новогодние праздники можно будет найти во всех районах столицы. О досуге на предстоящие две недели в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
прочитано 57 раз

Для москвичей и гостей города открыты более четырех тысяч адресов зимних развлечений, отметил мэр. Провести время весело и с пользой можно будет на ВДНХ и в других знаковых местах, а также в районах.

ПО ТЕМЕ

На новогодние праздники в Москву готовы приехать на 25% больше туристов, чем в 2019 году

На улицах Москвы появились украшения к Новому году

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Традиционно в столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". На 32 площадках гостей ждут ярмарки, мастер-классы, благотворительные программы, 19 бесплатных катков. Доходы от мероприятий пойдут на помощь участникам специальной операции и жителям новых регионов.

На Манежной площади москвичей и гостей столицы ждет парад народных ремесел. Там можно ознакомиться с городецкой росписью, марийской вышивкой, резьбой по дереву, мезенской росписью и многим другим, рассказал Собянин.

Насыщенная программа подготовлена и для районных площадок. На улице Теплый Стан можно узнать много интересного об изготовлении ретро-афиш, на Святоозерской улице гостей научат рисовать новогодние открытки и познакомят с творчеством известных советских художников-мультипликаторов, а на Вешняковской пройдет мастер-класс по упаковке и украшению подарков.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" предлагает гостям большой выбор кулинарных мастер-классов. Посетители узнают о секретах приготовления традиционных блюд российскх регионов и освоят неожиданные кулинарные рецепты.

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"

По словам Собянина, центральной площадкой новогодних праздников в Москве станет ВДНХ. Там работает огромный бесплатный каток, который посетили уже более 120 тысяч человек, уточнил градоначальник.

"В праздничные дни на ледовой площадке пройдут интерактивные программы, мастер-классы по фигурному катанию, иммерсивный спектакль "Рождество желаний", а также соревнования фигуристов", – рассказал мэр.

Покататься на коньках можно и в других известных местах столицы. Например, на площадках в Парке Горького и саду "Эрмитаж" создана уютная атмосфера, отлично подходящая для романтических свиданий.

Провести новогодние праздники с пользой поможет культурно-просветительский проект "Знание. ВДНХ". Для гостей подготовили спектакли, музыкально-образовательные программы, литературные вечера и лекции.

Всех любителей активного отдыха ждут в кластере зимних видов спорта на Воробьевых горах. Лыжники могут покататься на маршрутах в парках "Сокольники", "Царицыно", "Коломенское".

Бесплатные тренировки по фигурному катанию пройдут в рамках проекта "Мой спортивный район". Программа охватывает 10 дворовых катков, но их число будет расти.

Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"

Напомним, что все дни новогодних праздников в столице продолжит идти акция "Москва помогает". Все желающие могут поддержать жителей новых регионов и участников специальной операции.

Узнать о расположении пунктов сбора гуманитарной помощи можно на интерактивной карте. Для детей принимаются сладкие наборы, канцелярские принадлежности, книги и игрушки, для наших бойцов – теплая одежда, подарочные мужские наборы и средства гигиены. Все посылки должны быть новыми.

Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
Автор: 27 декабря 2022, 15:16 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Схватившаяся за пах с огромным агрегатом Волочкова пустила желтую струю – видео

Она такое любит

Шоу-бизнес

Уход из семьи, смерть жены, отцовство в 80 лет: бурная личная жизнь Виторгана

Артист не был примерным семьянином
Шоу-бизнес

Господи, помилуй: могила умершей от рака Людмилы Сенчиной утонула

Вечная память!

Шоу-бизнес

"Хочу прямо сейчас": вставшая кверху задом красотка из "Уральских пельменей" жаждет пощипываний и горячего

Звезда уже готовенькая

Гороскоп

Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
Ретроградный Меркурий еще аукнется: астролог дала совет россиянам
Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го

Здоровье

"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна
Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа
Чаи и кофе в сторону: почему зимой особенно важно пить обычную воду
Лечение варикоза: ответы на частые вопросы

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+