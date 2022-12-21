Конец целой эпохи: Почта России закрывается 1 января

Остались считанные дни до волшебного праздника Нового года. В связи с этим Почта России закрывается 1 января. Соответственно, всем желающим отправить письма и посылки, стоит поторопиться.
Почтовые отделения возобновят работу в соответствии с графиком. Как передает Царьград, их режим работы указан на официальном портале государственной компании, а также в мобильном приложении Почты России. Отметим, что для сотрудников почты конец декабря — это конец целой эпохи, ведь данные по каждому календарному году неизменно сохраняются в архиве.