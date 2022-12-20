Лучшие новогодние представления Москвы: куда пойти с ребенком

Станиславский писал: "Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее". Вероятно, именно поэтому детский новогодние представления в Москве поражают даже взрослых – костюмами, музыкой, декорациями. Только успевай ходить и удивляться!

"Новогодний экспресс"

Этот музыкальный спектакль подарит зрителям незабываемое ощущение новогоднего чуда – герои спектакля – девочка Алиса, ее родители и бабушка – попадут в сказочное пространство, в котором все они – маленькие дети, мечтающие о чуде! Юные зрители узнают, что самое главное чудо можно совершить самому: Алиса, её мама, папа и бабушка, благодаря доброте, заботе, отзывчивости и щедрости, сделают самое главное – объединятся и встретят праздник счастливой дружной семьей. Вас ждут персонажи из любимых детских фильмов и мультиков, интерактивные аттракционы, мастер-классы по созданию эко-игрушек, уникальные новогодние фотозоны и декорации, интерактивные развлечения и многое другое!

С 25 декабря по 6 января, Гостиный двор.

"Елка телеканала Мульт"

Это, пожалуй, главное семейное событие наступающего Нового года. Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки и, конечно же, Дед Мороз погрузят маленьких и юных зрителей в свой Мультимир. Организаторы – продюсерский центр "Седьмая Радуга", который отмечает 25-летний юбилей, ВГТРК и ведущий детский телеканал "Мульт". Собравшихся ждут интерактивные игры, а также невероятные визуальные спецэффекты. Полностью погрузиться в сюжет смогут как зрители, находящиеся в партере, так и те, кто займет балкон. За сценарий и режиссуру шоу отвечают лидеры этой индустрии.

С 4 декабря по 7 января, Crocus City Hall.

"Новогодние представления на киностудии Мосфильм"

Уже в этом декабре главная киностудия страны готовится к своему 100-му дню рождения, который отметит в 2024-м. В уходящем году состоится премьера 10 сезона новогоднего театрализованного представления "Киноелка на Мосфильме". Организаторы готовят сюрприз для юных москвичей и их родителей. Например, в кинопавильоне, где проходили съемки таких художественных фильмов, как "Весна" и "Война и мир", а также шоу "Ледниковый период" и другие ТВ-проекты, на две недели создадут настоящую территорию сказки – Рождественскую кинодеревню. На площадке пройдет выставка редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, а также всевозможные мастер-классы. Будет организована и почта Деда Мороза. А еще подготавливается насыщенная анимационная программа. Проект "Киноелка на Мосфильме" проводится при участии благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!"

С 24 декабря по 8 января, киноконцерн "Мосфильм".

"Новогодний круиз"

"Новогодний круиз" — уникальный мюзикл на воде, не имеющий аналогов в мире. В шоу участвуют морские животные и более 100 артистов: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, певцы, танцоры и синхронистки. На головокружительной высоте над водной чашей пройдет канатоходец, а всё представление сопровождает живая музыка в исполнении музыкальной группы. Гостей нового сезона шоу ждут потрясающие спецэффекты, а также новые элементы программы: кинетическая и лазерная инсталляции, новый цирковой номер на воздушных полотнах. Главными звездами шоу являются дельфины, морские львы, морж и косатки, которые предстают в необычном амплуа. Морские животные также порадуют зрителей новыми элементами в программе своих выступлений.

С 17 декабря по 15 января, Москвариум на ВДНХ.

"Школа снеговиков"

Это семейное новогоднее шоу представляют два легендарных автора – детский писатель Андрей Усачев и известный композитор Максим Дунаевский. Героям фантастического путешествия предстоит преодолеть самые разные препятствия, победить зло и исполнить свои заветные мечты. Вместе со зрителями неугомонным помощникам Деда Мороза – снеговикам Морковкину, Варежкину и Косичкиной придется вступить в схватку со Снежной Королевой и Ледяным Королем, побывать на Северном полюсе и в Антарктиде, сразиться с огромными троллями, спасти замерзающих в Африке обезьян, и всю планету от глобального похолодания. В роли Волшебного Зеркала выступит популярная певица Люся Чеботина, а в роли ведущего прогноза погоды – актер и телеведущий Александр Олешко.

24 декабря – 7 января, зал "Москва" ("Остров мечты").

"Сказочный марафон детских спектаклей"

Вам ждет уникальная коллекция новогодних сказок для детей разных возрастов – от самых маленьких до подростков. Гости театра от души пошалят вместе с Малышом и Карлсоном, помогут Щелкунчику сразиться с мышиным королем, поводят хороводы с Двенадцатью месяцами, отыщут невероятные клады на Острове Сокровищ, от души похулиганят с Вождем Краснокожих и, конечно, встретят Деда Мороза и Снегурочку. Начало спектаклей в рамках "Сказочного марафона" – 11 утра.

С 24 декабря по 8 января, Театр Сатиры (Основная сцена, Прогресс-сцена и Детская сцена на Спортивной).

"Лукоморье"

Яркий запоминающийся семейный мюзикл "Лукоморье" — легендарная постановка продюсерского центра "Триумф", вошедшая в книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто. Вот уже более 10 лет спектакль, созданный по мотивам русских былин и сказок Александра Пушкина, восхищает зрителей гармоничным сочетанием классики и современных технологий. Здесь живут принцессы, богатыри и королевичи, там по болоту бродит забавный леший, а в мрачном подземелье чахнет коварный Кощей Бессмертный. Сцена новогоднего мюзикла меняется и оживает на глазах: зелёный дуб со златой цепью в мгновение ока превращается в логово бабы Яги, Царство Цветов или таинственный лес, в котором живут неведомые звери и добрый волшебник — Старичок Боровичок. "Лукоморье" запомнится зрителям оригинальными костюмами, фантастическим гримом, масштабными декорациями, великолепными музыкальными номерами, эффектными трюками и виртуозной игрой актеров. Фантастические чудеса на сцене заставляют забыть о том, что сказка — лишь вымысел!

24 – 25 декабря, 2 – 6 января, Академический зал "РАН" (Ленинский пр-т., 32А)

"Сказка о белом тигре"

Главная героиня сказки – храбрая девочка с горящим и добрым сердцем. Вместе с ней зрители отправятся в волшебный снежный лес – полный чудес и магии; встретят заколдованного белого тигра, найдут новых пушистых друзей, побывают на балу у Белой Королевы. Но опасности и сложности на пути неизбежны. Отважной героине и ее помощникам придётся сразиться с Колдуном, чья сила очень велика. Удастся ли обычной маленькой девочке и ее пушистым помощникам вырвать из рук злодея волшебное зеркало, способное разрушить чары и расколдовать тигра? Великолепная музыка композитора Дениса Новикова дополняет захватывающий сюжет. В спектакле много чудес и превращений. Постановка изобилует причудливой игрой света, видеоэффектами и иллюзиями и передает настроение оригинального произведения. Герои спектакля – настоящие волшебники.

24, 25 декабря, Московский театр иллюзии (ул. Лазо, д.3)

