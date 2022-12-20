Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

"Черная полоса": объявлено о трагическом уходе скатившейся с горы 61-летней Малышевой
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова
"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
партнеры
Вторник
20 декабря
Лента новостей
14:30
Уходит в другой мир: Попавшему в больницу парализованному Баскову осталось недолго
14:10
Огонь вспыхнул мгновенно: взрыв коттеджа в Татарстане сняли на видео
13:50
Лучшие новогодние представления Москвы: куда пойти с ребенком
13:30
"Гнойное воспалительное заболевание": страдающую Седокову спасает врач
13:10
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
12:50
Как отличить мошеннический сайт от сайта банка?
12:30
"Брак можно назвать условным": сбежавший от жены Агутин объявил о расставании
12:10
"Решения изменят нашу жизнь": прогноз на январь 2023 года по картам Ленорман
11:50
Как у Пугачевой: вдова Этуша похвасталась своим роскошным замком сказочной принцессы
11:30
Населен призраками: жуткая история о демоне Капитолия
11:10
"Поимел!": Пойманная на утехах с Лепсом краснющая Барановская вцепилась в стоячий ствол
10:50
Почему россияне хотят в командировку в Сибирь?
10:30
Главные страхи россиян на 2023 год вычислили аналитики
10:10
Шикарный особняк посреди пустыни: американская рок-звезда показала свой дом
09:50
"Должны помочь": Несчастных детей отправили к врачу после жутких издевательств орущей Гузеевой
09:30
Что нельзя есть при атеросклерозе – мнение диетолога
09:10
"Найдет к чему придраться": 5 причин переехать от свекрови
08:50
Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го
08:30
Советы для начинающих трейдеров и инвесторов
08:10
Почему покупка недвижимости – хорошая инвестиция?
06:37
Ему захотелось постарше: 57-летняя модель о романе с принцем Гарри после слухов о разводе с Маркл
04:09
Рассказавшая о ребенке внутри Арзамасова принимает поздравления: Еще принцесску
02:38
"Перекус перед обедом": огромная панда повеселила народ
00:02
Абросимов день: народные приметы в праздник 20 декабря
21:50
Под покровом ночи в выходной день: Как Пугачева и Собчак тайно получали израильские паспорта
21:40
"Ничего выдающегося там нет": стали известны сексуальные проблемы фантазирующего о матери Малахова
21:30
Как Волочкова: муж-пенсионер променял зависимую от бутылки Славу на девок из эскорта
21:20
"Справляется с утерей": наплевавший на закон Чернышев прописался в частном онкоцентре Москвы
21:10
В Москве водитель каршеринга переехал пенсионерку
20:50
"Поднял, замахнулся": любимая женщина выдала с потрохами больного насильника Башарова
20:30
"Не стоял": беременная Орлова выставила потерявшего достоинство мужа с пожитками за дверь
20:10
Черное тело Толкалиной всплыло брюхом кверху: Сегодня
19:50
Скрывающая многоплодную беременность Волочкова раскрыла планы на свадьбу: Не в России
19:30
Задрала юбчонку: сексапильная жена светит трусами после побега Преснякова
19:10
"Трусливое д***мо": захотевшего вернуться после побега Урганта растерзали толпой
18:50
Слетавшая в космос Пересильд заразилась от нового любовника: Подсадил меня
18:30
Полиция Новокузнецка поймала серийного поджигателя
18:10
Пошлячка Седокова провела ручкой по разбухшему агрегату мужа у всех на виду: У Яниса большой
17:50
"Жду": 38-летней Кожевниковой сообщили о беременности
17:30
Представившая нового партнера Яковлева заговорила о пополнении в семействе
17:10
"Подходим друг другу": упекший больную Заворотнюк в лечебницу Чернышев заикнулся о другой женщине
16:50
Примадонны больше нет: знаменитый хореограф объявил о гибели Пугачевой
16:30
В Краснознаменске строительные леса упали вместе с людьми
16:10
"Смотрю на нее, и становится жалко": Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери
15:50
В Швейцарии со дна озера похитили гигантский шар с 230 литрами дорогого джина
15:30
"Не от большой любви": хамоватая Боня врезала бывшей Тимати
15:10
Умер заслуженный врач России
14:50
В чем встречать Новый год и что дарить близким: историк моды Васильев дал советы женщинам
14:30
Ледяной дождь может стать причиной задержки рейсов – пилот Кожевников
14:10
Россиянам посоветовали заменить колбасу и картофель в новогоднем меню на полезные продукты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я не одна": Добившаяся развода Подольская увела Бероева из семьи
"Больно, но надо": Лолита раз в сезон вынуждена колоть попу
Похваставшаяся женихом Волочкова узнала о количестве малышей в животике: Пятеро
"Под общим наркозом": состояние взрезанной Пугачевой резко ухудшилось
Как Волочкова: муж-пенсионер променял зависимую от бутылки Славу на девок из эскорта
"Давно каждый своей жизнью живет": поставлена жирная точка в разводе Агутина и Варум
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Лучшие новогодние представления Москвы: куда пойти с ребенком

Лучшие новогодние представления Москвы: куда пойти с ребенком

Станиславский писал: "Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее". Вероятно, именно поэтому детский новогодние представления в Москве поражают даже взрослых – костюмами, музыкой, декорациями. Только успевай ходить и удивляться!
прочитано 105 раз

"Новогодний экспресс"

Этот музыкальный спектакль подарит зрителям незабываемое ощущение новогоднего чуда – герои спектакля – девочка Алиса, ее родители и бабушка – попадут в сказочное пространство, в котором все они – маленькие дети, мечтающие о чуде! Юные зрители узнают, что самое главное чудо можно совершить самому: Алиса, её мама, папа и бабушка, благодаря доброте, заботе, отзывчивости и щедрости, сделают самое главное – объединятся и встретят праздник счастливой дружной семьей. Вас ждут персонажи из любимых детских фильмов и мультиков, интерактивные аттракционы, мастер-классы по созданию эко-игрушек, уникальные новогодние фотозоны и декорации, интерактивные развлечения и многое другое!

С 25 декабря по 6 января, Гостиный двор.

Фото: пресс-служба

"Елка телеканала Мульт"

Это, пожалуй, главное семейное событие наступающего Нового года. Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки и, конечно же, Дед Мороз погрузят маленьких и юных зрителей в свой Мультимир. Организаторы – продюсерский центр "Седьмая Радуга", который отмечает 25-летний юбилей, ВГТРК и ведущий детский телеканал "Мульт". Собравшихся ждут интерактивные игры, а также невероятные визуальные спецэффекты. Полностью погрузиться в сюжет смогут как зрители, находящиеся в партере, так и те, кто займет балкон. За сценарий и режиссуру шоу отвечают лидеры этой индустрии.

С 4 декабря по 7 января, Crocus City Hall.

"Новогодние представления на киностудии Мосфильм"

Уже в этом декабре главная киностудия страны готовится к своему 100-му дню рождения, который отметит в 2024-м. В уходящем году состоится премьера 10 сезона новогоднего театрализованного представления "Киноелка на Мосфильме". Организаторы готовят сюрприз для юных москвичей и их родителей. Например, в кинопавильоне, где проходили съемки таких художественных фильмов, как "Весна" и "Война и мир", а также шоу "Ледниковый период" и другие ТВ-проекты, на две недели создадут настоящую территорию сказки – Рождественскую кинодеревню. На площадке пройдет выставка редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, а также всевозможные мастер-классы. Будет организована и почта Деда Мороза. А еще подготавливается насыщенная анимационная программа. Проект "Киноелка на Мосфильме" проводится при участии благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!"

С 24 декабря по 8 января, киноконцерн "Мосфильм".

"Новогодний круиз"

"Новогодний круиз" — уникальный мюзикл на воде, не имеющий аналогов в мире. В шоу участвуют морские животные и более 100 артистов: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, певцы, танцоры и синхронистки. На головокружительной высоте над водной чашей пройдет канатоходец, а всё представление сопровождает живая музыка в исполнении музыкальной группы. Гостей нового сезона шоу ждут потрясающие спецэффекты, а также новые элементы программы: кинетическая и лазерная инсталляции, новый цирковой номер на воздушных полотнах. Главными звездами шоу являются дельфины, морские львы, морж и косатки, которые предстают в необычном амплуа. Морские животные также порадуют зрителей новыми элементами в программе своих выступлений.

С 17 декабря по 15 января, Москвариум на ВДНХ.

Фото: пресс-служба

"Школа снеговиков"

Это семейное новогоднее шоу представляют два легендарных автора – детский писатель Андрей Усачев и известный композитор Максим Дунаевский. Героям фантастического путешествия предстоит преодолеть самые разные препятствия, победить зло и исполнить свои заветные мечты. Вместе со зрителями неугомонным помощникам Деда Мороза – снеговикам Морковкину, Варежкину и Косичкиной придется вступить в схватку со Снежной Королевой и Ледяным Королем, побывать на Северном полюсе и в Антарктиде, сразиться с огромными троллями, спасти замерзающих в Африке обезьян, и всю планету от глобального похолодания. В роли Волшебного Зеркала выступит популярная певица Люся Чеботина, а в роли ведущего прогноза погоды – актер и телеведущий Александр Олешко.

24 декабря – 7 января, зал "Москва" ("Остров мечты").

Фото: пресс-служба

"Сказочный марафон детских спектаклей"

Вам ждет уникальная коллекция новогодних сказок для детей разных возрастов – от самых маленьких до подростков. Гости театра от души пошалят вместе с Малышом и Карлсоном, помогут Щелкунчику сразиться с мышиным королем, поводят хороводы с Двенадцатью месяцами, отыщут невероятные клады на Острове Сокровищ, от души похулиганят с Вождем Краснокожих и, конечно, встретят Деда Мороза и Снегурочку. Начало спектаклей в рамках "Сказочного марафона" – 11 утра.

С 24 декабря по 8 января, Театр Сатиры (Основная сцена, Прогресс-сцена и Детская сцена на Спортивной).

Фото: пресс-служба

"Лукоморье"

Яркий запоминающийся семейный мюзикл "Лукоморье" — легендарная постановка продюсерского центра "Триумф", вошедшая в книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто. Вот уже более 10 лет спектакль, созданный по мотивам русских былин и сказок Александра Пушкина, восхищает зрителей гармоничным сочетанием классики и современных технологий. Здесь живут принцессы, богатыри и королевичи, там по болоту бродит забавный леший, а в мрачном подземелье чахнет коварный Кощей Бессмертный. Сцена новогоднего мюзикла меняется и оживает на глазах: зелёный дуб со златой цепью в мгновение ока превращается в логово бабы Яги, Царство Цветов или таинственный лес, в котором живут неведомые звери и добрый волшебник — Старичок Боровичок. "Лукоморье" запомнится зрителям оригинальными костюмами, фантастическим гримом, масштабными декорациями, великолепными музыкальными номерами, эффектными трюками и виртуозной игрой актеров. Фантастические чудеса на сцене заставляют забыть о том, что сказка — лишь вымысел!

24 – 25 декабря, 2 – 6 января, Академический зал "РАН" (Ленинский пр-т., 32А)

Фото: пресс-служба

"Сказка о белом тигре"

Главная героиня сказки – храбрая девочка с горящим и добрым сердцем. Вместе с ней зрители отправятся в волшебный снежный лес – полный чудес и магии; встретят заколдованного белого тигра, найдут новых пушистых друзей, побывают на балу у Белой Королевы. Но опасности и сложности на пути неизбежны. Отважной героине и ее помощникам придётся сразиться с Колдуном, чья сила очень велика. Удастся ли обычной маленькой девочке и ее пушистым помощникам вырвать из рук злодея волшебное зеркало, способное разрушить чары и расколдовать тигра? Великолепная музыка композитора Дениса Новикова дополняет захватывающий сюжет. В спектакле много чудес и превращений. Постановка изобилует причудливой игрой света, видеоэффектами и иллюзиями и передает настроение оригинального произведения. Герои спектакля – настоящие волшебники.

24, 25 декабря, Московский театр иллюзии (ул. Лазо, д.3)

Фото: пресс-служба

Фото: Роман Денисов / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2022, 13:50 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пусть сама себе пишет: автор всех хитов Гагариной отказался работать с зазвездившейся певицей

Минуй нас пуще всех печалей
Шоу-бизнес

Слетавшая в космос Пересильд заразилась от нового любовника: Подсадил меня

Актриса не ожидала
Шоу-бизнес

Под покровом ночи в выходной день: Как Пугачева и Собчак тайно получали израильские паспорта

Это незаконно
Шоу-бизнес

"Подходим друг другу": упекший больную Заворотнюк в лечебницу Чернышев заикнулся о другой женщине

Пара идеально подходит

Гороскоп

Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го
Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года

Здоровье

Что нельзя есть при атеросклерозе – мнение диетолога
Как подготовиться к надвигающимся на планету магнитным бурям
Проктолог предупредила об опасности анального секса
Онколог рассказал, как лечат рак без операции

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+