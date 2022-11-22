Икона Божией Матери “Скоропослушница”: что нельзя делать 22 ноября

Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца яв­ля­ет ско­рую по­мощь и уте­ше­ние всем, с ве­рою к Ней при­те­ка­ю­щим.



ИСТОРИЯ

Икона Божией Матери была написана еще в 10 веке в монастыре на горе Афон, однако название получила лишь в 17 веке. По легенде монах, проходивший мимо, услышал голос, приказавший ему не ходить с лучиной мимо лика Девы Марии, дабы не коптить ее. Он, подумав, что ему причудилось, проигнорировал слова, за что внезапно ослеп. Тогда священнослужитель сразу же понял, чей голос он слышал: стал горько раскаиваться и молиться о прощении. Лишь спустя время зрение вернулось, а голос наказал назвать икону "Скоропослушница".



ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

"Скоропослушнице" молились для исцеления от заболеваний, для легких родов.

Сны сегодня считались вещими, их нужно было запомнить и растолковать.



Туман в день Иконы Божией Матери "Скоропослушницы" – к оттепели.

Снегопад – к холодному маю, а дождь – к богатому урожаю.



Ясная погода, установившаяся в сегодняшний церковный праздник, продлится три недели.



ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 ноября 2022 года

В этот православный праздник нельзя заниматься тяжелой работой: ни мужчинам, ни женщинам.

Нельзя ссориться, обижать своих близких.

Нельзя стричь волосы и ногти – проболеете всю зиму.



ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ "Скоропослушницы"

Сходить в церковь и прочесть молитвы о здравии для себя и близких.

Желательно в сегодняшний православный праздник сделать шаг к примирению после возникшей ссоры.

Можно провести уборку, разобрать шкафы и кладовки.



В этот церковный праздник можно отнести вещи в церковь вещи для нуждающихся. Перед этим следует их выстирать – чтобы не отдать свою удачу.

