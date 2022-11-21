Михайлов день: церковный праздник 21 ноября в честь архангела Михаила

Церковный праздник сегодня связан с архангелом Михаилом и другими Небесными Силами. 21 ноября 2022 года православные солюдают обычаи и традиции. Что нельзя делать в этот день и чем заниматься нужно, узнали "Дни.ру".

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