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Общество
Михайловская родительская суббота: что можно и нельзя делать 19 ноября

Михайловская родительская суббота: что можно и нельзя делать 19 ноября

19 ноября 2022 года православный календарь отмечает не только церковные праздники. Сегодня день поминовения усопших – Михайловская родительская суббота.
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Обычаи и традиции в это время связаны с умершими членами семьи. Их поминают добрым словом, за них молятся, им прощают обиды. Михайловской родительская суббота называется потому, что уже 21 числа в понедельник настанет Михайлов день — важный церковный праздник, в который молятся архангелу Михаилу и прочим бесплотным небесным силам.

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Что можно делать 19 ноября

Михайловская родительская суббота — период, который стоит провести в молитве. Если нет возможности прийти в православную обитель, ничего страшного. Храм Божий должен быть в душе, тратить деньги на церковные свечи и записки необязательно.

Согласно Библии, Господь слышит просьбы не только в религиозных учреждениях. Духовная практика зависит от вашего внутреннего состояния, а не внешних богатств вокруг. Будьте благодарными, милосердными, делайте больше добра.

Сегодня, в Михайловскую родительскую субботу, принято посещать кладбища, навещать могилы родственников. Православные 19 ноября 2022 года по традиции подают милостыню, оставляют беднякам у церкви свои ненужные вещи и одежду, угощают голодных и нищих. Для человека по истине нуждающегося даже булка хлеба — уже праздник. Поэтому не скупитесь, не жадничайте. Набитые кошельки на том свете все равно не пригодятся.

Что нельзя делать 19 ноября

Не ходите на кладбище, если не хотите. Показушная набожность не имеет смысла, даже если в православном календаре Михайловская родительская суббота. Действуйте по совести и с чистым сердцем.

Нельзя 19 ноября обижать живых существ, бросать больных и бездомных животных на произвол судьбы. Помните, Бог все видит, а равнодушие к страданиям ближнего равносильно соучастию в преступлении.

Стоит зарубить на носу, что родительская суббота — это не праздник, а день скорби. Разливать у могил "увеселительные" напитки, ругаться и злиться не рекомендуется. Ну и, конечно же, не надо плакать. Уныние — грех. Лучше займитесь благотворительностью. Прошлого не вернуть, мертвых не воскресить, а вот живых спасти — в ваших силах.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2022, 00:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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