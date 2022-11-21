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Общество
Онлайн-платформе "Электронный дом" исполнилось два года

Онлайн-платформе "Электронный дом" исполнилось два года

Интерес москвичей к проекту "Электронный дом" постепенно растет: в 2021 году на платформе прошло 92 собрания жильцов, а в 2022 – более 700 с учетом запланированных.
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Власти российской столицы активно внедряют в повседневную жизнь москвичей многочисленные цифровые сервисы, которые помогают оперативно решать множество вопросов как бытового, так и общегородского значения. С помощью онлайн-платформ жители Москвы голосуют за депутатов, выбирают названия улиц и общаются с соседями.

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С последним им помогает проект "Электронный дом", которому исполнилось уже два года. К слову, с момента запуска к цифровому сервису подключились 700 тысяч пользователей, из них 400 тысяч – в этом году. Онлайн-программа позволяет жителям многоквартирный домов в дистанционном режиме проводить собрания с соседями, взаимодействовать с управляющей компанией и получать всю необходимую информацию.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что цель всех столичных проектов или технологий – сделать Москву максимально удобной для жизни.

"Электронный дом" помогает с повседневными вопросами, связанными с многоквартирными домами. Сегодня платформой пользуются уже более 700 тысяч человек", – отметила Наталья Сергунина.

По словам чиновника, интерес москвичей к проекту постепенно растет. К примеру, если в прошлом году на платформе прошло 92 собрания жильцов, то в текущем – более 700 с учетом запланированных.

Разумеется, дистанционной режим позволил собственникам более оперативно решать бытовые вопросы. Не малую помощь им оказали новые полезные функции, например, цифровой домофон, позволяющий управлять аппаратурой через смартфон.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: pixabay.com
Автор: 21 ноября 2022, 11:35 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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