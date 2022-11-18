Для больниц и поликлиник Москвы закупили более трех тысяч единиц кардиологического оборудования

В Москве активно развивается система здравоохранения. Для больниц и поликлиник города лишь в этом году закупили более трех тысяч единиц кардиологического оборудования. Часть из них уже поставлена в медицинские учреждения, остальная медицинская техника поступит в ближайшие месяцы.
Современное медицинское оборудование поможет медикам в процессе диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого кардиологические службы московских поликлиник и больниц получили более полутора тысяч электрокардиографов и примерно столько же аппаратов суточного мониторирования артериального давления.
Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице планомерно обновляется парк медицинской техники. Власти города закупают новое, в том числе, цифровое оборудование взамен устаревшему.
"Современное техническое оснащение позволяет повысить качество диагностики и лечения, в том числе заболеваний сердца и сосудов", — подчеркнула Анастасия Ракова.
Параллельно в медицинские учреждения Москвы продолжаются поставки оборудования для диагностики других заболеваний. Закупаются аппараты для функциональной диагностики и реабилитации, системы мониторинга состояния пациентов, а также КТ, МРТ, рентген-аппараты, ангиографы, маммографы, УЗИ, ЭКГ и многое другое.
Разумеется, все техника соответствует современным стандартам. Для поликлиник, которые сегодня капитально ремонтируются и оснащаются в рамках единого стандарта, оборудование закупается точно в срок, чтобы его поставили непосредственно к открытию обновленного учреждения.
Кроме того, продолжается внедрение цифровых технологий в работу городских больниц и поликлиник, что значительно повышает эффективность работы врачей. Оборудование интегрируют с единой цифровой платформой здравоохранения, а искусственный интеллект ускоряет ряд диагностических процессов.