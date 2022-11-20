Внучка продает наследство Гурченко Загитова ранена до крови Игры Сонник

Топ новостей недели

"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
партнеры
Суббота
19 ноября
Лента новостей
00:01
Икона Божией Матери "Взыграние": что нельзя делать 20 ноября в церковный праздник
22:11
Здоровье, отношения и деньги: из каких сфер состоит ресурсное состояние и как его достичь
21:01
"Хой жив!": к утонувшей могиле звезды "Сектора Газа" ломятся толпы фанатов
20:05
Наталья Андрейченко тогда и сейчас: как старела "Мэри Поппинс"
19:21
Как вдохновлять мужчину на поступки ради вас
17:43
Измотанный разводом с Подольской Пресняков предъявил свою любимую женщину: За все благодарю
16:53
Обтеклись: Оголившая грудь молодая жена Цекало увлажнила разом толпу мужиков
15:48
"Плевать, что подумают": распухшего до блевоты Борисова облизали с ног до головы
14:41
Растянувшая почерневшую промежность Бледанс схватилась за длинный агрегат: Мерзко
14:34
Россияне склонили головы: тело пропавшего Нагиева всплыло в неожиданном месте
13:12
Раздвинувшая ноги Асмус накинулась на зрителей в зале с матерщиной: Как меня з***ли
12:45
Разбитый светильник и удар о батарею: что случилось с лицом изувеченной Боярской
12:33
Лишилась живота: избежавшая тюрьмы обрюхаченная Собчак отрезала часть себя
12:03
"Ради своего эгоизма": торгующую наследием Гурченко внучку оплевали с ног до головы
11:13
Прихлебателей неразборчивой Пугачевой обмазали фекалиями с ног до головы: Такую дрянь выпускает
10:41
Фу! Распустившийся сын-фрик Яковлевой сунул под нос незнакомцам упругий бугорок в штанах
09:59
Работа уборщицей, аборт и жизнь в кладовке: непростая судьба Елены Пресняковой
08:03
Шарлотка с яблоками: звезда шоу "Уральские пельмени" Мясников делится домашним рецептом
06:39
Стройность за одну операцию. Что сделать, чтобы похудеть?
04:26
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
02:19
Какую "вторичку" сейчас выгодно покупать?
00:03
Михайловская родительская суббота: что можно и нельзя делать 19 ноября
21:57
"Царствия небесного": Россияне оплакивают уход облитой кислотой Цымбалюк-Романовской
20:52
Потеряла слишком много крови: зверски раненую Загитову не смогли спасти
19:54
Развод? Схватившая сына выпившая Подольская валит из дома с чемоданом ценностей
18:57
Станет соседкой Навального*: адвокат поставил точку в скандале с вымогательством у "Ростеха" и Собчак
18:14
"Повелась": брошенная перед родами звезда "Дома-2" напоролась на те же грабли с новым мужиком
18:02
Залетевшая малышка из "Ворониных" выкатила пузо с хахалем-сосунком: Отец ребенка
17:23
"Какое счастье": оформившая развод Собчак тонет в любви с красавцем-мужчиной
16:59
По стопам Волочковой: справившая нужду зазноба Газманова блеснула зассанным снегом между ног
16:34
В Израиле гарантировали покинувшей родину Пугачевой бесплатные похороны и место на кладбище
16:24
"Избавление": дочь изувеченной раком Заворотнюк сообщила о смерти
15:56
Кабаева впервые привела сына на хоккей: видео
15:43
Великолепный партнер: Янковский вывел в свет грудастую эскортницу
14:50
"Его отвергают": разродившаяся Катя Гордон сломала жизнь сыну
14:07
Киркоров прислал букет на похороны: смерть разрушила грандиозные планы уехавшей за границу Пугачевой
13:54
Пока муж далеко: бросившего невесту Кадырова засняли во время страстного поцелуя с Аллой
13:53
Новый удар для онкобольной: дочь Заворотнюк разбилась на машине
13:02
Какой ужас! Обколотая Мадонна заживо сгорела в собственной спальне
12:03
"Хотела попрощаться": внезапно отъехавшую 65-летнюю Андрейченко шумно проводили в последний путь
11:02
"Привела к возбуждению уголовного дела": стала известна роль Собчак в деле о вымогательстве
10:38
Для больниц и поликлиник Москвы закупили более трех тысяч единиц кардиологического оборудования
10:25
"Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой
10:20
"Мне ничего не говорил": любимый мужчина бросил Поплавскую через месяц после свадьбы
10:06
Рынок новостроек рухнул на 54%
09:50
Как сэкономить на ипотеке: советы для семей с детьми
09:38
Грабители обнесли виллу Олега Тинькова в Италии
09:27
"Выходит замуж": стали известны детали свадьбы старухи Булановой с молоденьким спортсменом
09:25
В пожаре в Стерлитамаке погибли пятеро детей
09:13
Скончался заслуженный артист Владимир Мусатов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Какое счастье": оформившая развод Собчак тонет в любви с красавцем-мужчиной
"Посмотрите на эту мразь": у валяющегося у помойки Панина решено отобрать российский паспорт
"Хотела попрощаться": внезапно отъехавшую 65-летнюю Андрейченко шумно проводили в последний путь
Прихлебателей неразборчивой Пугачевой обмазали фекалиями с ног до головы: Такую дрянь выпускает
Пока муж далеко: бросившего невесту Кадырова засняли во время страстного поцелуя с Аллой
Развод? Схватившая сына выпившая Подольская валит из дома с чемоданом ценностей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Икона Божией Матери "Взыграние": что нельзя делать 20 ноября в церковный праздник

Икона Божией Матери "Взыграние": что нельзя делать 20 ноября в церковный праздник

Икона Божией Матери "Взыграние" (Угрешская) – чудотворное изображение Пресвятой Богородицы, которое принято почитать 20 ноября. По традиции, в церковный праздник следует соблюдать обычаи и запреты. Что нельзя делать сегодня, узнали "Дни.ру".
прочитано 502 раза

ПО ТЕМЕ

Михайлов день: церковный праздник 21 ноября в честь архангела Михаила

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

История

20 ноября 2022 года народ вспоминает знамение Ни­ко­ло–Уг­реш­ской оби­те­ли, где в конце 18 века яви­лась чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, по­лу­чив­шая на­зва­ние "Взыг­ра­ние". Событие по решению Церкви нашло отражение в православном календаре. Таким образом ежегодно стал отмечаться церковный праздник. Увы, по­сле ре­во­лю­ции обитель разорили, и ико­на ис­чезла — сегодня существуют лишь копии.

Ныне Николо-Угрешский монастырь находится в городе Дзержинском в Подмосковье. Там около 20 лет назад появился еще один святой лик Пресвятой Богородицы. Верующие передали в обитель список с иконы Божией Матери "Взыграние", который близок к оригиналу.

Обычаи и традиции

Издавна икона Божией Матери "Взыграние" почиталась как чудотворная. По преданию, она помогала беременным вынашивать и рожать здоровых детей. Также к ней обращались бездетные пары, у которых не получалось зачать ребенка. 20 ноября 2022 года в церковный праздник православные читают молитву перед этим образом Пресвятой Богородицы. Считается, что сегодня Дева Мария может даровать чадо бесплодным и больным.

Что нельзя делать сегодня

Запреты в первую очередь касаются беременных женщин. Им нельзя сегодня сквернословить, предаваться унынию, таить злобу, муссировать негатив и ставить себя превыше других. А еще особам "в положении" 20 ноября нельзя бездельничать, чтобы будущий ребенок не вырос лентяем.

Что касается остальных православных, им достаточно не нарушать заповедей Христа и развивать в себе милосердие, сострадание к ближним. Не обязательно ходить в церковь, стоять на коленях и вымаливать перед иконой Божией Матери "Взыграние" свои грехи. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь, поэтому в церковный праздник старайтесь действовать во благо другим, а не праздно швырять деньгами и ублажать без того раздутое эго.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Икона Божией Матери "Взыграние". Фото: Serguei Bulavsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 20 ноября 2022, 00:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сам Бог велел: 10 ушедших в религию звезд шоу-бизнеса

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Прихлебателей неразборчивой Пугачевой обмазали фекалиями с ног до головы: Такую дрянь выпускает

Грустно слышать
Шоу-бизнес

Разбитый светильник и удар о батарею: что случилось с лицом изувеченной Боярской

Это ужасно
Шоу-бизнес

Лишилась живота: избежавшая тюрьмы обрюхаченная Собчак отрезала часть себя

Кровь стынет!
Шоу-бизнес

Растянувшая почерневшую промежность Бледанс схватилась за длинный агрегат: Мерзко

Народ в шоке

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+