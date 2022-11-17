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Общество
В Москве врачи выхаживают 98% недоношенных детей

В Москве врачи выхаживают 98% недоношенных детей

В столице создана эффективная модель акушерско-гинекологической службы и родовспоможения. За последние 10 лет показатель выживаемости недоношенных детей в Москве увеличился в два раза.
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В столичной системе здравоохранения объединили женские консультации с роддомами. Это обеспечило непрерывный лечебно-диагностического процесс и эффективную маршрутизацию пациентов, рассказал главный неонатолог городского Департамента здравоохранения, главврач детской Морозовской больницы Валерий Горев.

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По его словам, в Москве расширяются возможности пренатальной диагностики, совершенствуется система дородового наблюдения. В роддома и перинатальные центры поступает самое современное медицинское оборудование, отметил медик.

"Кроме того, специалисты неонатальных отделений регулярно повышают свою квалификацию. Благодаря такой комплексной работе Москва добилась высоких результатов в выхаживании недоношенных детей", – сообщил Горев.

Он уточнил, что в среднем в год в Москве рождается около 6-7 тысяч недоношенных детей. Это 5,5-6% от всех новорожденных, приводит слова Горева портал mos.ru.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

В 2022 году в столице открыли два перинатальных центра. Они расположены в городской клинической больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова и многопрофильном клиническом центре "Коммунарка".

Руководитель перинатального центра в "Коммунарке" Антон Оленев рассказал, что в его медучреждении путь недоношенных новорожденных начинается с отделения реанимации и интенсивной терапии. Малышам оказывают экстренную помощь.

Со своими детьми мамы могут находиться круглосуточно. Кроме того, им оказывают психологическую помощь, помогают наладить грудное вскармливание.

"После выписки из стационара дети наблюдаются в Центре восстановительного лечения, где им доступны передовые подходы к реабилитации, и врачи каждого пациента знакомы с ним еще до рождения и с удовольствием наблюдают за их ростом и развитием", – поделился Оленев.

Развитие здравоохранения остается одним из приоритетов Москвы. В 2023 году расходы на программу "Столичное здравоохранение" превысят 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – почти 900 миллиардов.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Автор: 17 ноября 2022, 12:53 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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