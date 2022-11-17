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Московские медики утвердили алгоритмы оказания онкологической помощи

Московские медики утвердили алгоритмы оказания онкологической помощи

В столице завершилась разработка алгоритмов оказания онкологической помощи – клиентских путей. Они охватывают этапы от диагностики до окончания наблюдения пациента.
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Клиентские пути представляют собой пошаговое описание всех этапов лечения, включая хирургическое вмешательство. При разработке алгоритмов учитывались федеральные клинические рекомендации.

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Собянин выделил 1,3 млрд рублей на помощь онкобольным, сердечникам и пациентам с тяжелыми травмами

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В клиентских путях описаны необходимые консультации, исследования и сроки их исполнения и прочее. После завершения лечения пациента ставят на диспансерный учет, он продолжает наблюдаться у специалистов и проходить исследования. Лечащий врач будет контролировать динамику выздоровления.

Благодаря внедрению клиентских путей у пациента будет четкое представление о том, какую помощь ему окажут, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Клиентские пути стали еще одним шагом реализации ценностно ориентированного подхода в системе столичного здравоохранения, когда в центре внимания находится пациент: его здоровье, эмоциональное состояние, качество жизни", – приводит слова заммэра портал mos.ru.

Кроме того, клиентские пути позволяют медику наглядно представить план своих действий на каждом этапе диагностики и лечения, заявил главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хотьков.

Также он обратил внимание, что все данные о пациенте попадают в единую информационную систему, что обеспечивает взаимосвязь всех уровней оказания медпомощи. Это улучшает качество оказания онкологической помощи в столице, подчеркнул Хотьков.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Ранее мэр столицы Сергей Собянин выделил 1,3 миллиарда рублей на помощь онкобольным, сердечникам и пациентам с тяжелыми травмами. Дополнительное финансирование позволит провести около 20 трансплантаций костного мозга, более 2,3 тысячи хирургических органосохраняющих эндоскопических вмешательств у пациентов с различными формами злокачественных новообразований и других операций.

Развитие здравоохранения остается одним из приоритетов Москвы. В 2023 году расходы на программу "Столичное здравоохранение" превысят 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – почти 900 миллиардов.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Автор: 17 ноября 2022, 12:28 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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