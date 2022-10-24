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Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных получили матпомощь – Собянин

Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных получили матпомощь – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе центра поддержки семей мобилизованных. По его словам, с 5 октября столичное правительство оказывает системную помощь родственникам призывников.
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Собянин отметил, что поддержка семьям мобилизованных оказывается по двум направлениям. Первое – по запросу родственников, обратившихся в центр. Второе – проактивная поддержка, не дожидаясь обращений людей.

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По его словам, сотрудники социальных служб самостоятельно вышли на связь с большинством семей призывников, в которых есть не достигшие совершеннолетия дети. Людей освободили от оплаты детского сада, секций, кружков и продленки с первого по шестые классы, а школьников 1-11 классов обеспечили бесплатным двухразовым горячим питанием, рассказал мэр

По просьбам родителей некоторых детей устроили в детсады рядом с домом. В ближайшее время помощь со школами и дошкольными учреждениями получат все семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, сообщил градоначальник.

Собянин уточнил, что к специалистам центра обратились 6,5 тысячи родственников мобилизованных. Несколько тысяч пришли во флагманские многофункциональные центры.

Каждое обращение рассматривается индивидуально, подчеркнул градоначальник. По его словам, реальная помощь оказана по 95% запросов.

"При этом многие из них исполняются день в день. А если требуется больше времени, то специалисты Центра поддержки остаются на связи с родственниками мобилизованных до окончательного решения вопроса", – написал Собянин.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы. / АГН Москва

Специалисты центра также оказывают поддержку пожилым членам семьи и инвалидам. Более 160 человек вне очереди получили путевки в дома ветеранов или оформили надомное социальное обслуживание. В ближайшее время родителям мобилизованных старше 60 лет будет предлагать лечение, реабилитацию, участие в проекте "Московское долголетие" и другую помощь.

С запросами по трудоустройству и профориентации в центр обратились более 500 человек. 370 человек записались на курсы, а 200 уже приступили к занятиям. Для 150 соискателей подобрали подходящие вакансии и записали на собеседование с работодателем.

Около 8,6 тысячи запросов поступило по вопросам выплаты материальной помощи. Денежные средства получили уже пять тысяч семей призывников.

Юристы центра провели 3,4 тысячи консультаций по вопросам оформления ипотечных каникул, льгот и субсидий. Тысячам семей помогли получить госуслуги. Также психологи провели 600 сессий для взрослых и детей.

"Если вы нуждаетесь в помощи, обязательно свяжитесь с Центром поддержки семей мобилизованных. Вместе с вами мы волнуемся за ваших родных и близких", – обратился мэр Москвы к семьям призывников.

Центр поддержки семей мобилизованных расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Он работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Подробнее – в материале "Дни.ру".

Напомним, что 17 октября Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве и полном выполнении соответствующих задач. Призывные пункты закрылись в тот же день.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы. / АГН Москва
Автор: 24 октября 2022, 12:44 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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