Умерла звезда "Гарри Поттера" Страшный диагноз Тарасовой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Международный ордер в Интерпол о задержании": Оскорбившую россиян Пугачеву прижали к стенке
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
Известная блондинка отжала ключи от заграничной квартиры покойника Моисеева: Забрала их
партнеры
Суббота
15 октября
Лента новостей
14:05
Ильсур Метшин переизбран на должность президента Консультативного комитета ООН
14:01
Оказывал знаки внимания: Ковальчук откровенно рассказала об Абдулове
13:19
Трясущаяся Бузова в крошечном бикини опозорилась на публике
12:18
“Предательская сущность”: сбежавшей Пугачевой запретили возвращаться в Россию
11:01
Синюшный сын-фрик Яковлевой показал содержимое штанов: Внушительные размеры
09:54
Лишился фамилии отца и уехал из России: как живет подросший сын Баскова, с которым он не общается
08:27
"Я не вижу с Даней девочек": кого раздел обнаженный Милохин у всех на глазах
06:19
"Тошнило": Виктория Бекхэм поставила точку в деле о разводе с оскандалившимся мужем
04:13
Звезда фильмов для взрослых Беркова собралась хвастать своей работой перед внуками: Смотрите!
02:35
Ипотеку стали брать чаще и на долгий срок
01:03
"Пьяная в овраге": Набившая шишку 73-летняя Поргина почти не дышит
00:09
Куприянов день: народные приметы 15 октября 2022 года
23:10
В браке поставлена точка: Николаев не дождался ребенка от сосущей жены
21:43
"Прощай, Гарри Поттер": умер кумир целого поколения
20:02
"Облысение": лишившаяся волос Бузова смачно оконфузилась
18:54
"Чудо ты мое сладкое!": вышедшая из клиники Барановская приласкала малютку
17:50
Кожа вздулась пузырями: болезнь превратила сына Яковлевой в мутанта
16:54
"Не прячет беременность": что происходит с Паулиной Андреевой
16:46
Электродепо "Аминьевское" откроют в 2023 году
16:02
"Долго терпела интрижки": названы причины ухода Брежневой от Меладзе
14:56
Нужно экстренно спасать! Жутко переломанную Валерию со связанными ногами обнаружили в квартире
14:51
Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
14:48
Сбежавшего из страны Леонтьева нашли на клочке земли
14:37
В Лондонской национальной галерее экоактивистки облили супом картину Ван Гога
14:21
Из подмосковного монастыре украли полтора миллиона рублей
14:20
"Родной": сбежавший от жены Маликов приполз обратно среди ночи
14:00
Не ужилась с Брежневой? Бывшая жена Меладзе сбежала в Израиль
13:48
Разродившаяся Ковальчук объявила о приемышах: Взяли двух
13:21
"С синяками": Разъяренный любовник зверски поколотил Кудрявцеву из-за грязной измены
13:05
Развратная Раппопорт спуталась с молоденьким экс-супругом Михалковой: Дама сердца
12:38
Ну вот и все: Попавшего под мобилизацию сына Орбакайте забрали из дома
12:13
Два года лишения свободы: вульгарная Клава Кока может загреметь за решетку
11:39
Новостроек за МКАД стало в два раза больше
11:10
"В новой прекрасной роли": близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко
11:05
Примадонны больше нет: Семья готовится к похоронам убитой на чужбине Пугачевой
11:02
Мама, какие у тебя глаза: сын ахнул от вида впервые снявшей очки Дианы Гурцкая
10:11
Автономно: какая недвижимость пользуется популярностью у россиян
10:01
"Со скандалом выперли": Увязшего в интригах Цискаридзе вышвырнули на улицу как мусор
09:47
Возбужденный Светлаков по запаху ищет своего потного дружка: Вас таких двое
09:32
"Муж не просил рожать": 57-летняя Повалий откровенно о появлении еще одного ребенка
09:06
"Как я вспотела!": Раскабаневшая тетя-мотя Голубкина вставила в рот крохотный конец
08:57
Ипотека под 0,01%: как купить квартиру с огромной выгодой
08:53
Бузова объяснила выбор юного фаворита Киркорова в качестве отца своего ребенка
08:46
"Мы парень с девушкой": стало известно имя новой дамы Прилучного
08:25
Героя Украины Софию Ротару вычеркнули из списка участников "Песни года-2022".
08:07
Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака
07:44
Голодные времена, борьба с раком, жизнь вдали от дочери и внуков: нелегкие испытания Юдашкина
06:38
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
04:24
Народ молится: Найденная в кустах с обрезанными руками Цымбалюк-Романовская борется за жизнь
02:16
Застройщики ставят продажи на паузу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
Кожа вздулась пузырями: болезнь превратила сына Яковлевой в мутанта
Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака
Мама, какие у тебя глаза: сын ахнул от вида впервые снявшей очки Дианы Гурцкая
В браке поставлена точка: Николаев не дождался ребенка от сосущей жены
Перенесшая операцию Успенская появилась перед публикой в неприглядном виде
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Ильсур Метшин переизбран на должность президента Консультативного комитета ООН

Ильсур Метшин переизбран на должность президента Консультативного комитета ООН

Ильсур Метшин продолжит исполнять обязанности Президента комитета ООН еще 4 года.
прочитано 107 раз

Ильсур Метшин – далеко не новая фигура в политике. С 2005 года по 2019 он являлся мэром города Казань и успел сделать многое для столицы Республики: стал, например, одним из инициаторов реформы городского транспорта, получившей награду "Золотая колесница". Создал и пролоббировал проекты "Универсиада", "Пятилетка здоровья", "Зеленый рекорд", "100 скверов" и многие другие.

ПО ТЕМЕ

Инвестор построит многофункциональный комплекс в Отрадном

Каждая пятая квартира покупается в Москве

Зарекомендовав себя на этой должности он пошел дальше: был избран президентом Консультативного комитета по вопросам местного самоуправления. С этим назначением Россия впервые возглавила Всемирную ассоциацию мэров городов при ООН.

Вчера в южнокорейском городе Тэджон прошел Всемирный конгресс местных и региональных властей, собравший 140 делегатов из разных стран. В ходе мероприятия Ильсур Метшин был переизбран на второй срок: он повторно станет президентом Комитета ООН и продолжит исполнять обязанности еще 4 года. Комитет, напомним, представляет интересы 323 тысяч муниципалитетов, мегаполисов и регионов мира.

В ходе мероприятия Ильсур Метшин объявил, что в марте 2024 года в Казани состоятся "Игры будущего": соревнования, которые привлекут одаренную молодежь со всего мира.



КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: пресс-служба мэрии Казани
15 октября 2022, 14:05 Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

С любовью к прошлому: как Москва сохраняет свое культурное наследие

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти

Тренер не смогла поговорить с журналистами
Шоу-бизнес

"Долго терпела интрижки": названы причины ухода Брежневой от Меладзе

Дошло до крайности
Шоу-бизнес

"Родной": сбежавший от жены Маликов приполз обратно среди ночи

Явился, наконец!
Шоу-бизнес

Сбежавшего из страны Леонтьева нашли на клочке земли

Тайно ушел

Гороскоп

Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Челябинске сгорел остановочный павильон
Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок
В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+