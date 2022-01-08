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Общество
Собянин подвел итоги работы городских благотворительных сервисов в 2021 году

Собянин подвел итоги работы городских благотворительных сервисов в 2021 году

В прошлом году на добрых сервисах Москвы собраны пожертвования на сумму 77,6 миллиона рублей. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Градоначальник напомнил, что полгода назад он опубликовал пост о благотворительном сервисе на mos.ru, с помощью которого все желающие могут сделать пожертвование в фонды.

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Пожертвования можно сделать путем перевода баллов, заработанных по программе "Миллион призов", отметил мэр. В прошлом году этой возможностью воспользовались многие участники электронного голосования на выборах в Госдуму.

Возможность делать благие дела предоставляет также портал "Активный гражданин". Пользователи могут пожертвовать заработанные баллы на благотворительность, купить полезные вещи, которые сделаны руками подопечных благотворительных фондов. Первую партию таких товаров раскупили за несколько недель.

"В прошлом году добрые сервисы Москвы собрали пожертвования на сумму 77,6 млн рублей. Все эти деньги, до последней копейки, были перечислены в благотворительные фонды и истрачены на добрые дела", – написал Собянин.

Мэр рассказал несколько историй о тех, кому помогли москвичи. Так, пользователи "Активного гражданина" и участники программы "Миллион призов" направили 4,4 миллиона рублей фонду помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "РУСФОНД".

Благодаря помощи москвичей благотворительный фонд защиты животных "Вирта" закупил 25 рециркуляторов, 12 обогревателей, аппарат УЗИ и прочее оборудование для приютов. А псу "Юпитеру" из приюта "Бирюлево" изготовили эндопротез и оплатили лечение в ветеринарной клинике.

Собянин поблагодарил участвующих в благотворительности москвичей. "Давайте и в новом году не будем забывать делать наш город добрее. Помочь можно здесь и здесь", – написал мэр.

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Автор: 8 января 2022, 11:32 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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