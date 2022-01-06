Собянин рассказал о сохранении исторического наследия Москвы

Беспорядки в Казахстане Россияне молятся за Малахова в парике Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
партнеры
Четверг
6 января
Лента новостей
13:54
Десятки тысяч за консультацию: народ ахнул от ценника новоявленного психолога Макеевой
13:30
Какое горе! Звезда фильма "Кин-дза-дза" ушла из жизни в новогоднюю ночь
13:13
"Это мужчина?!": россияне пришли в шок от вида Успенской
13:12
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
12:58
"Чуть не умер, срывы были": Что известно о новом любовнике Волочковой
12:33
"Будет хуже": Неугомонная Собчак оценила беспорядки в Казахстане
12:29
Алчные Гузеева и Сябитова не поделили мужика
11:43
"Мутация голоса": Королева высказалась о посредственных данных сына-артиста
11:38
Прозрачное белье и высокие сапоги: Бородина предстала перед камерой в непотребном виде
11:15
Сыновья Шукшиной превратились в настоящих красавцев: Копии деда
10:54
56-летний Меладзе развлекся в компании молодых красоток после известия о расставании с женой
10:48
"Голова закружилась": МакSим напугала народ подробностями личной жизни
10:35
Политолог высказался о жесткой реакции Путина на беспорядки в Казахстане
08:11
Рождественский сочельник: традиции и приметы 6 января
06:13
Боня вывалила на всеобщее обозрение румяные ягодички
03:59
Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли оголила перед камерой упругие ягодицы
02:01
"У нас получилось": Заговорившая о важности интима Гузеева показала развлечения с мужем
00:00
К чему снится война
22:02
"К невесте пошел": Разлучнице Волочковой предрекли скорое расставание с новым любовником
20:17
"На хрена вы лезете ко мне": Разведенка Бородина плюнула в любопытных россиян
20:11
"Вылитый Вовка": Пресняков показал сына от Подольской
17:47
Шоу-бизнес его ненавидит: гонимого за отсутствие принципов Даву пригрел Киркоров
17:44
"Меня вырвало": бугристый живот Даны Борисовой вызвал оторопь
17:42
Секс-скандал в королевской семье: У Елизаветы II нашли незаконнорожденного наследника
17:12
"Самая лучшая в мире": Гарик Харламов публично признался в любви
17:06
"Плечо опять из сустава выскочило": имеющая необычную особенность Гагарина напугала народ
16:22
"Моложе Мирославы выглядит": напоившая Садальского бабушка Карпович затмила морщинистую внучку
15:51
"Таких как говна за баней": почему Собчак проглотила отвратительные угрозы Блиновской
15:34
"Снимали меня на телефон": Развратные танцы пьяной разведенки Асмус попали на камеру
14:58
"Отдай ребенка": Сбежавшая в Дубай к любовнику Решетова хочет забрать сына у Тимати
14:52
"Зачем вы ее по шоу таскаете": в позоре Волочковой на Первом канале обвинили редакцию программы
14:51
Отставка правительства, костры на улицах и смятение полиции: протесты в Казахстане превращаются в Майдан
13:57
"Через многое прошли": Медведева откровенно о романе с Милохиным
13:39
Запашного прооперировали: кадры с обессиленным дрессировщиком на больничной койке попали в Сеть
13:10
Накопились проблемы: стало известно о расставании Меладзе и Джанабаевой
12:54
Глубокий вырез и черные стрелки: 12-летняю дочь Брежневой неподобающе нарядили
12:36
Анастасия Стоцкая представила детям нового "папу"
12:23
Одному из регионов России удалось полностью избавиться от COVID-19
12:15
"Ем только салатные листья": Затравленная Волочкова морит себя голодом
11:50
"Им нужно, чтобы тебя не было": Гузеева предупредила Шуру
11:30
"Страшно не хватает": Убитая горем Алферова заговорила с покойным Абдуловым
11:30
"Пока не до Инстаграма": звезду "Дома-2" Ирину Пинчук сразила болезнь
11:11
Сорвавшуюся со снегохода Сашу Савельеву осмотрели медики
10:58
Обвинившую "Ленком" в угрозах жизни Поргину проверит прокуратура
10:46
Куда смотрит жена: Дюжев предстал перед камерой с эффектной брюнеткой
10:39
Галкин рассказал о необычных забавах с Пугачевой в первые годы брака: общая страсть
08:01
Федулов день: традиции и приметы 5 января
06:11
Оголившийся Янковский показал интимные ласки с возлюбленной на камеру
03:59
"Не ваше это": Сбежавшая из страны 53-летняя Стриженова прилюдно оголилась
02:08
Zivert побила Билана
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
"Когда он тебя бьет": Анастасия Макеева откровенно о трагедиях в личной жизни
Отставка правительства, костры на улицах и смятение полиции: протесты в Казахстане превращаются в Майдан
"Снимали меня на телефон": Развратные танцы пьяной разведенки Асмус попали на камеру
"Что было с мозгами": Пугачева заподозрила у себя нарушение психики
Политолог высказался о жесткой реакции Путина на беспорядки в Казахстане
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Собянин рассказал о сохранении исторического наследия Москвы

Собянин рассказал о сохранении исторического наследия Москвы

Власти Москвы проводят колоссальную работу по сохранению исторического наследия столицы, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. По его словам, такого масштаба не может позволить себе ни один город мира.
прочитано 143 раза

С 2011 года в Москве отреставрировано более 1,7 тысячи объектов культурного наследия. На охрану поставлено около 500 объектов, учтено 8,6 тысячи и установлено 600 охранных зон, уточнил Собянин.

ПО ТЕМЕ

Собянин сообщил об адресных проектах и развитии программы "Мой район"

Собянин назвал главные события в Москве за 2021 год

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Мэр отметил, что для сохранения памятников у столицы есть все возможности: власти уделяют теме большое внимание, в распоряжении города есть лучшие в стране и в мире специалисты, к реставрационным работам подключается неравнодушный к московской истории бизнес.

Градоначальник рассказал, что за счет бюджета города отреставрировано 1018 объектов (59%). Остальные привели в порядок благодаря частным инвестициям.

В результате доля памятником в хорошем состоянии выросла с 65% до 95,4%.
Власти Москвы будут поддерживать темпы реставрации. Планируется снизить долю аварийных объектов, а конечной целью станет возвращение к жизни всех исторических объектов, сообщил мэр.

Разрешения выданы на приведение в порядок еще 655 объектов. В наступившем году начнутся работы в кинотеатре "Ударник" и завершатся в Театре эстрады и некрополе Новодевичьего монастыря. Продолжится реставрация в Центральном телеграфе, Центральном московском ипподроме и на 23 объектах ВДНХ.

Также идет работа над обликами Театра на Малой Бронной, Московского императорского почтамта и телеграфа, зданий Рязанского трамвайного парка и Дворца пионеров и школьников на Воробьевых горах.

Ранее Собянин рассказал о развитии программы "Мой район". В Москве приступят к реализации адресных проектов благоустройства, сообщил он.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Mos.ru
Автор: 6 января 2022, 12:14 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая представила детям нового "папу"

Артистка долгое время скрывала развод с мужем
Шоу-бизнес

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной

Что стало с главной любовью звезды
Шоу-бизнес

Алчные Гузеева и Сябитова не поделили мужика

Ведущие вступили в спор
Шоу-бизнес

"Мутация голоса": Королева высказалась о посредственных данных сына-артиста

Артистка дала оценку

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Здоровье

Одному из регионов России удалось полностью избавиться от COVID-19
Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году

Спорт

"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
"Комок в горле": Обиженная Тутберидзе рассказала о страшном предательстве

Регионы

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков
Под Тюменью застолье закончилось поножовщиной и убийством
Житель Люберец чуть не устроил пожар из-за неисправной гирлянды
В Абинске мужчину насмерть сбила электричка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+