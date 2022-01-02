В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"

Во второй день нового года в Москве началась акция "Елочный круговорот". Жители столицы могут сдать хвойные деревья на утилизацию и переработку.

До 20 февраля будут работать более 580 пунктов приема. "11 пунктов открыто на природных территориях", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Акция проводится с 2016 года. В прошлом сезоне москвичи отнесли в пункты приема 44,5 тысячи новогодних деревьев.

Главная цель акции – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание москвичей к программе раздельного сбора мусора, пояснил Бирюков.

На переработку и утилизацию можно сдать елки, сосны и пихты. На деревьях не должно быть украшений и новогодней мишуры.

Собранные хвойные перерабатываю в щепу. Затем ее используют для подсыпки в вольерах, обустройства экотроп в столичных парках.

Напомним, что в Москве традиционно открылся фестиваль "Путешествие в Рождество" с катками и праздничными ярмарками. Площадки работают по всему городу. Узнать их адреса теперь можно на карте приложения "Московский транспорт".