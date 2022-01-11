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Собянин рассказал об инициативах участников платформы "Город идей" за 2021 год

Собянин рассказал об инициативах участников платформы "Город идей" за 2021 год

На платформе "Город идей" все заинтересованные москвичи могут предлагать и обсуждать идеи по улучшению ключевых сфер городского хозяйства, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
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Платформа работает в столице уже семь лет. За эти годы проведено 35 краудсорсинг-проектов, в которых участвовало более 300 тысяч человек. Самые интересные идеи реализованы, сообщил Собянин.

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"Не стал исключением 2021-й год: шесть тематических проектов собрали более 4 тыс. идей. Из них 423 взяли в работу", – рассказал мэр.

В краудсорсинг-проекте "Городские мастерские семейного творчества" участвовало 13,5 тысячи москвичей. Они предлагали чаще проводить чемпионаты по различным дисциплинам, организовать фестиваль семейного творчества, устраивать концерты семейных ансамблей в парках.

Проект "Культура рядом" тоже вызвал большой интерес. Участники выступили с идеями открывать кофейни в библиотеках и культурных центрах. Кроме того, власти Москвы учли пожелания горожан по объединению подведомственных Департаменту культуры Москвы электронных сервисов в один ресурс.

Участники проекта "Волонтеры Москвы" высказывали пожелания по участию в городских добровольческих мероприятиях. Они предложили активнее приобщать детей к такой деятельности, открыть в каждом районе приемные "Мосволонтера", проводить в парках выставки, посвященные добровольческому движению.

Также москвичи обсуждали новые направления, которые они хотели бы видеть в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Горожане предложили организовать программы по промышленной робототехнике и курсы для специалистов по проектированию и обслуживанию "умных городов".

В рамках проекта "Инновационный кластер" звучали предложения о развитии Московского инновационного кластера. Получено более полутысячи идей.

Помимо прочего, предлагалось создать каталог физических лиц-участников кластера с описанием специализаций, в которых они могут быть полезны другим участникам кластера, сформировать краудфандинговую платформу для поиска единомышленников и партнеров для бизнеса с небольшим порогом входа.

Участники проекта "Город идей" выдвигали инициативы по улучшению самой платформы. Предлагалось обновить дизайн и создать новые разделы до интегрирования системы рейтингов участников с платформами "Активный гражданин" и "Наш город".

"Идеи, предлагаемые москвичами, позволяют сделать нашу Москву еще более комфортной, уютной и доброй. Городом, в котором хочется жить", – подытожил Собянин.

Ранее мэр рассказал о философии развития Москвы как современного города.

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Фото: АГН «Москва» / Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы
Автор: 11 января 2022, 10:51 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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