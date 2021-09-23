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Общество
Приложение "МЭШ" стало финалистом международной премии образовательных проектов

Приложение "МЭШ" стало финалистом международной премии образовательных проектов

В ноябре этого года наградят победителей премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards.
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Премия GESS Eduсation Awards вручается учебным заведениям, педагогам, образовательным продуктам, ресурсам и услугам. В категории "Лучшее бесплатное приложение / программное обеспечение" представлено мобильное приложение "Дневник "МЭШ" проекта "Московская электронная школа" ("МЭШ"). Оно вышло в финал конкурса.

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Во всех поликлиниках Москвы начали использовать цифровой паспорт ребенка

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что делается все для развития сервисов "МЭШ". По ее словам, этим мобильным приложением пользуется один миллион человек. "Каждый родитель может буквально за пару минут создать в приложении уведомление об отсутствии ребенка на уроках или настроить подписку на получение push-уведомлений об оценках за день и о домашнем задании по предметам на завтра", – отметила заммэра, говоря об удобстве "Дневника".

Это приложение является одним из ключевых сервисов "МЭШ". Электронный дневник – это интегрированная образовательная среда, где учащиеся могут выполнять цифровые задания, принимать участие в обсуждениях и видеозвонках, а также изучать предлагаемый платформой контент. Родители же с помощью приложения следят за успеваемостью ребенка и могут связаться с учителем.

Напомним, "МЭШ" разработана в 2016 году городским департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. Уже зарегистрировано свыше 2,8 миллиона пользователей сервисов проекта: 1,1 миллиона школьников, 1,7 миллиона родителей и 60 тысяч педагогов.

Благодаря "МЭШ" все они имеют доступ к двум миллионам электронных образовательных материалов. Базу пополняют в том числе учителя из других регионов России, крупные издательства и IT-компании.

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Фото М. Денисова. Mos.ru
Автор: 23 сентября 2021, 10:58 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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