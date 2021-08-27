Московские проекты вышли в финал европейской архитектурной премии The Plan Award 2021

Сразу три проекта Москвы вышли в финал престижной международной премии по архитектуре The Plan Award 2021. В номинации Public Space ("Общественное пространство") представлен проект планировки территории участка набережной Москвы-реки между Дорогомиловским и Белорусским железнодорожными мостами.
В номинации "Культура" – проект кинотеатра "Художественный", расположенного на Арбатской площади, а в номинации "Образование" – проект школы Wunderpark, которая находится Московской области. По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, эти планы сооружения формируют облик Москвы и других городов, а также создают тренды, определяющие будущее градостроительного развития.
Европейская архитектурная премия The Plan Award основана одним из самых авторитетных изданий об архитектуре и дизайне The Plan. Она направлена на повышение качества работы дизайнеров, ученых и студентов в области архитектуры и строительства.
"Ежегодно градостроительные институты столичного Стройкомплекса показывают, что способны конкурировать с именитыми архитектурными бюро", – сказала Княжевская.
Скоро международное жюри The Plan Award выберет 40 проектов-победителей в 20 номинациях в категориях "Завершенные проекты" и "Будущие проекты". Среди экспертов премии – ведущие международные архитекторы: например, Винка Дуббельдам, Маурицио Сабини, Элисон Брукс.
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