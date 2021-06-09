Трамп в женских брюках смутил американский народ

Бывший президент США Дональд Трамп второй раз выступил после ухода с поста лидера страны. Его появление вызвало шок.

На этот раз бывший глава Белого дома, выступая на съезде Республиканской партии в Северной Каролине, отличился не только экспрессивностью, но и внешним видом. На Дональде Трампе публика заметила странные брюки, более напоминающие женские. Они были свободного кроя, и на них не было привычной молнии, как на мужских брюках от костюма. При этом на политике был пиджак в тон тем странным штанам. Кто-то предположил, что брюки надеты задом наперед.

Теперь внешний вид Трампа обсуждает весь американский сегмент интернета. Публика шокирована появлением политика в таком незадачливом виде.

"Дональд Трамп выступил с большой речью в штанах задом наперед", — написал в "Твиттере" американский писатель Брэндон Фридман.



Однако позже сайт Snopes дал опровержение всем пересудам и заявил, что на брюках Трампа была потайная молния.

Отметим, что в ходе своей речи Дональд Трамп раскритиковал политику его конкурента Джо Байдена и то, что он разрешил России достроить "Северный поток – 2". Также Трамп выразил недовольство тем, что Байден потребовал с Китая десять триллионов долларов репараций за эпидемию ковида и выругался на демократов, которые всячески достают его.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обострение немецко-американских отношений могло бы стать худшим последствием завершения строительства "Северного потока — 2".