Трамп в женских брюках смутил американский народ

На этот раз бывший глава Белого дома, выступая на съезде Республиканской партии в Северной Каролине, отличился не только экспрессивностью, но и внешним видом. На Дональде Трампе публика заметила странные брюки, более напоминающие женские. Они были свободного кроя, и на них не было привычной молнии, как на мужских брюках от костюма. При этом на политике был пиджак в тон тем странным штанам. Кто-то предположил, что брюки надеты задом наперед.
Теперь внешний вид Трампа обсуждает весь американский сегмент интернета. Публика шокирована появлением политика в таком незадачливом виде.
"Дональд Трамп выступил с большой речью в штанах задом наперед", — написал в "Твиттере" американский писатель Брэндон Фридман.
Однако позже сайт Snopes дал опровержение всем пересудам и заявил, что на брюках Трампа была потайная молния.
Отметим, что в ходе своей речи Дональд Трамп раскритиковал политику его конкурента Джо Байдена и то, что он разрешил России достроить "Северный поток – 2". Также Трамп выразил недовольство тем, что Байден потребовал с Китая десять триллионов долларов репараций за эпидемию ковида и выругался на демократов, которые всячески достают его.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обострение немецко-американских отношений могло бы стать худшим последствием завершения строительства "Северного потока — 2".
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