Собянин поздравил ветеранов войны и москвичей с праздником Победы

"76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. За эти десятилетия выросло три поколения москвичей, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы", – отметил Собянин.
По его словам, в День Победы людей охватывают особые чувства. "Перед глазами, словно это было вчера, проходят тревожные сводки информбюро и паутина аэростатов в хмуром осеннем небе", – сказал мэр.
В этот день жители Москвы вспоминают ополченцев, грудью вставших на защиту Родины. Собянин напомнил об их женах, о подростках и стариках, которые день и ночь трудились на заводах.
Рожденным в мирное время невозможно представить, что пережили наши отцы, деды и прадеды, подчеркнул градоначальник. Но память об их подвиге делает нас сильнее, мы лучше понимаем историю, гордимся прошлым страны, без чего невозможно будущее, добавил Собянин.
Мэр Москвы пожелал ветеранам и труженикам тыла здоровья и долголетия. "Пусть каждый прожитый вами день будет согрет любовью и вниманием ваших родных и близких", – заключил Собянин.
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