Путин поручил реализовать социальные инициативы "Единой России"

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Актер Паль избил человека Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Вторник
4 мая
Лента новостей
13:35
В Подмосковье убийца попался из-за хамского поведения
13:31
Скончался артист Багдасаров
12:55
Малахов заткнул за пояс выскочку Собчак
12:40
В Приморье мужчина задушил ребенка и выкинул тело в пруд
12:26
"Какое убожество": жалующаяся на тяжелые времена Литвинова показала платье с распродажи
11:57
В Москве будут возрождать удобный речной транспорт
11:30
Александр Петров всполошил народ интимным заявлением
11:16
Собчак заговорила о чипировании после новости о разводе
10:43
"Трехочковый!": рэпер L'One сравнил родившую жену с баскетбольной корзиной
10:41
Известного певца обвинили в пьяном дебоше в клубе
09:42
Украине грозит потеря суверенитета из-за внешнего влияния – Савченко
08:10
"Такой крепыш": Молодая жена Петросяна делает модника из годовалого сына
06:02
"Нет слов!": Молодая певица Билли Айлиш впервые снялась в нижнем белье
02:13
Малыш на подходе? Народ в шоке от вида располневшей Решетовой
23:59
"До слез": Собчак оттянулась с Богомоловым на глазах у матери
22:04
Доведенная Тодоренко назвала "озлобленных" зрителей отсталыми
20:06
Зеленский выступил с речью о России и Крыме: Это и есть война
19:46
Санкции Запада против России назвали "жестом отчаяния"
17:59
Находят все новые недуги: Сергей Бурунов разорился на врачей
16:44
Сбежавшая в Европу Светлана Тихановская купила билет в Минск
16:27
Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга
15:59
Пенсионеру стало плохо: врач советует не смотреть передачи Владимира Соловьева
15:37
Юлия Паршута выходила на сцену "Маски" с переломом
15:09
Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию
14:13
"Кто виноват?": Агутин втоптал в грязь песню Манижи для "Евровидения"
14:11
Украинский генерал обвинил команду Зеленского в работе на Россию: Игра в составе пятой колонны
13:40
Лазарев с горечью сообщил о сильном чувстве к Милохину
13:17
Джанабаеву увидели с жуткими синяками после родов
12:57
Превратившейся в бабушку Догилевой предложили пугать зрителей голым задом
12:34
Собянин рассказал о новейшем оснащении московских спасателей
12:34
"Папина дочка": Тяжелобольной Корчевников похвастался младенцем
12:20
"Никогда не забуду": шокированная правдой Кудрявцева кинула конверт в лицо Лазареву
11:48
"Решил собрать всех": Киркоров отметил 54-летие пышной тусовкой без Пугачевой
11:25
"Что вы творите!": раскисший Малахов расплакался прямо на съемках шоу
11:04
Россиян предупредили об опасности покупки долларов
11:04
Народный артист Олег Вавилов срочно доставлен в больницу
11:02
"Коллективный иммунитет уже не поможет": врач Богомолец о ситуации с ковидом на Украине
10:10
Беременность и скорая свадьба? Анастасия Решетова говорит откровенно
08:12
Зажигающая в ВИП-ложе Успенская произвела фурор
06:02
Целлюлит все испортил: Боня сверкнула ягодицами в растяжках
04:06
"Не хватает мужчины": многодетная Порошина мечется в поисках партнера
02:00
Отец Бритни Спирс объявил страшный диагноз певицы
23:59
В Швеции назвали позором помощь НАТО в борьбе с Россией
22:08
Вассерман предрек россиянам снижение зарплаты из-за сокращения рабочей недели
20:25
Захарова отреагировала на слова Британии о борьбе с "российской пропагандой": Обвиняет в собственных грехах
20:03
Сын Шепелева и Фриске обескуражил недетским признанием
18:14
"Он всегда лезет": ставшему таксистом Киркорову влепили оплеуху
18:14
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
16:55
Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России
15:56
"Муж бил по щекам": Паралич схватил Кожевникову за горло
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сбежавшая в Европу Светлана Тихановская купила билет в Минск
"Совесть и душу продал": падший Киркоров устроил фотосессию в церкви
Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга
"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
"Решил собрать всех": Киркоров отметил 54-летие пышной тусовкой без Пугачевой
Общество
Путин поручил реализовать социальные инициативы "Единой России"

Путин поручил реализовать социальные инициативы "Единой России"

Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам своего послания Федеральному собранию.
прочитано 138 раз

Среди инициатив, за реализацией которых поручил проследить Владимир Путин, был и пакет социальных предложений "Единой России". Так, с 1 июля будут увеличены выплаты вставшим на учет на ранних сроках беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Размер пособия, которое им положено, будет равно половине прожиточного минимума для данного региона.

ПО ТЕМЕ

"Единая Россия" внесла поправки для реализации социальных положений президентского послания

 Андрей Анатольевич Турчак

Андрей Анатольевич Турчак Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"

Одновременно с этим, с 1 июля, пособия будут выплачиваться и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые для этого изменения в российское законодательство "Единая Россия" внесла сразу после послания президента. Деньги получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. Доход в семьях, которые претендуют на такую поддержку, не должен превышать величину прожиточного минимума.

"Единая Россия" также внесла поправки в закон, который касается выплат беременным. Также изменится и оплата больничных родителям детей до семи лет. Они будут получать их в размере 100%.

Кроме того, с 15 мая вступит в силу инициатива, согласно которой родители смогут получить обратно половину стоимости путевки в детский лагерь. Ранее с такой идеей выступала "Единая Россия". Также президент поручил продлить программу по так называемого туристического кешбека – возможность вернуть часть стоимости поездки внутри России сохранится до конца 2021 года.

С 2021 по 2024 годы продлится программа обновления школьных автобусов. Закупаться будет отечественная техника за счет средств федерального бюджета. О необходимости обновления школьного автопарка во время недавней поездки в Нижегородску область говорил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Правительству вместе с регионами и "Газпромом" Владимир Путин поручил до 2023 года обеспечить бесплатное подключение к газу. Речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть газ, однако он не подведен к жилым домам.

Ранее Андрей Турчак говорил о том, что "Единая Россия" составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией об этом подготовят региональные отделения. Особое внимание в партии уделят пожилым людям и многодетным семьям – им окажут помощь в оформлении необходимых документов.

Еще одна инициатива "Единой России", которую поддержал Владимир Путин, касается кредитов регионам на инфраструктурные проекты. Деньги на строительство и реконструкцию объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, а также на развитие общественного транспорта будут выдавать на срок не менее 15 лет и не более чем под 3% годовых. Порядок отбора проектов, которые смогут расчитывать на такое финансирование, поручено разработать правительству до 1 июня.

Напомним, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее были озвучены "Единой Россией".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com/
Автор: 4 мая 2021, 13:24 Источник: официальный сайт "Единой России" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Никогда не забуду": шокированная правдой Кудрявцева кинула конверт в лицо Лазареву

Теледива испытала разочарование
Шоу-бизнес

Известного певца обвинили в пьяном дебоше в клубе

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде
Шоу-бизнес

Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга

Актриса думает о плохом
Шоу-бизнес

"Такой крепыш": Молодая жена Петросяна делает модника из годовалого сына

Свежие фото звездного наследника

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+